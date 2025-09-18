MLB noticias | Los Guardianes extienden racha a siete victorias y se acercan al comodín de la Liga Americana

Martes 23 de septiembre Tigres vs Guardianes EN VIVO por TVMAX desde las 5:40 pm.

Miami, Estados Unidos/Los Guardianes de Cleveland se impusieron 3x1 sobre los Tigres de Detroit este jueves en su visita al Comerica Park, con lo que ajustaron una séptima victoria al hilo que los pone a juego y medio del último cupo de clasificación.

Los dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez conectaron cuadrangulares en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.

Desde la lomita, un grupo de cuatro lanzadores liderados por Tanne Bibee (11-11) apenas le permitió cinco imparables a la ofensiva de los Tigres, una de las más potentes de las Grandes Ligas.

El buen momento de Cleveland lo llevó a enfrascarse en una lucha de poder a poder por el comodín de la Liga Americana con otros cuatro equipos: Yankees, Astros, Marineros y Medias Rojas.

En otro resultado siempre relacionado con la lucha por el comodín, los Marineros de Seattle blanquearon 2x0 a los Reales de Kansas City.

El dominicano Jorge Polaco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, llevando su total de carreras impulsadas a 73 en la presente temporada.

Con un noveno inning sin carreras, el mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos y es tercero en la lista general de MLB, superado solamente por Carlos Estévez (40) de Kansas City y Robert Suárez (39) de San Diego.

El récord de Seattle queda en 84 triunfos y 69 derrotas, igualando a los Astros de Houston en el liderato de la división Oeste en la Liga Americana.

Por otra parte y en un duelo entre equipos en puestos de clasificación, los Mets de Nueva York derrotaron 6x1 a los Padres de San Diego.

El dominicano Juan Soto llegó a 100 carreras impulsadas en la temporada con un out de sacrificio en el tercer episodio.

Soto, de 26 años y en su primer año con los Mets, suma su tercera campaña consecutiva con por lo menos 100 carreras remolcadas, su récord personal es de 110 (2019).

El joven sensación, Jonah Tong, lanzó cinco entradas completas en las que permitió cuatro hits y una carrera para su segunda victoria en las Grandes Ligas.