Cecilio Burgess selección Sub20 de Panamá: El guardián colonense que soñó con el Mundial

Panamá/Desde las vibrantes calles de la provincia de Colón emerge una figura que combina agilidad, alegría y humildad: Cecilio Rolando Burgess Mason.

A sus apenas 19 años, este joven portero no solo resguarda la portería, sino también los sueños que ha cultivado desde niño, sueños que ahora lo colocan en la vitrina más importante de su categoría: el Mundial Sub-20 en Chile.

Nacido el 6 de octubre de 2005, Cecilio creció en Villa Alondra, Colón, un lugar donde el deporte siempre estuvo presente. Desde pequeño debió decidir entre dos pasiones: el baloncesto y el fútbol. Finalmente, a los ocho años, el balompié conquistó su corazón, y con ello descubrió su vocación en la posición más exigente y solitaria del campo: la portería.

Su camino deportivo comenzó con el club Milan-Colón, donde dio sus primeros pasos y aprendió las bases del juego. Luego pasó a la Academy Champions, donde continuó su desarrollo, hasta dar un salto crucial al Umecit FC, institución que marcó su consolidación.

Allí escaló desde las categorías Sub-20 y Sub-23, hasta llegar a cumplir el sueño de debutar con el equipo mayor. Una trayectoria corta, pero marcada por la constancia, el esfuerzo y una progresión que lo proyecta como uno de los grandes talentos del fútbol panameño.

Más allá de las canchas, Cecilio Burgess se distingue por su carácter alegre y solidario. Es un joven que valora el compañerismo y siempre está dispuesto a brindar un consejo. Ese rasgo lo acompaña gracias al respaldo incondicional de su entorno familiar.

Cuando se le consulta sobre quién ha sido su mayor influencia, no duda en responder: “En verdad, mi mamá, mi tía, mi papá, casi toda mi familia me apoya y me da consejos”. Este soporte ha sido fundamental para mantenerlo enfocado tanto en lo deportivo como en lo académico, donde cursa estudios en el Instituto de Marina Mercante Ocupacional de Colón, destacando incluso en materias como las matemáticas.

En cuanto a referentes, su admiración está bien definida. A nivel local, mira con respeto a Luis “Manotas” Mejía, a quien considera un ejemplo por su agilidad bajo los tres palos. En el plano internacional, su ídolo es nada menos que el alemán Manuel Neuer, campeón del mundo y referente indiscutible del portero moderno.

Los consejos que ha recibido a lo largo de su camino lo han marcado profundamente: mantenerse humilde, nunca rendirse y tener siempre la meta de jugar en el extranjero y representar a Panamá. Ahora, a las puertas de un Mundial, esas palabras cobran aún más sentido. Cecilio confiesa que ha imaginado el instante en que suene el himno nacional en Chile: “Me he puesto a pensar en ese momento, no sé cómo vaya a reaccionar, tal vez se me salgan las lágrimas, ya que es algo por lo que luché para hacer realidad este sueño”.

Consciente de que muchos jóvenes lo observan como ejemplo, su mensaje es claro: “Luchen por sus sueños, que pronto lo van a lograr, ya que nada es imposible”. Con esta mentalidad, Cecilio Burgess se prepara para defender con orgullo los colores de Panamá, demostrando que los sueños nacidos en las canchas de Colón pueden llegar a brillar en la élite del fútbol mundial.

Con información de FPF.

