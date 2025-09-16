Panamá Sub-20 suma legionarios y acelera su preparación mundialista en Chile

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/La selección Sub-20 de Panamá, dirigida por Jorge Dely Valdés, continúa afinando detalles de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025.

A tan solo días de su debut contra Paraguay, la selección nacional ya cuenta con 21 jugadores concentrados en Quillota, tras la incorporación de tres de sus legionarios más esperados: Gustavo Herrera, Martín Krug y Karlo Kuranyi.

El atacante Gustavo Herrera, del Deportivo Saprissa de Costa Rica; el defensor Martín Krug, del Levante UD de España; y el delantero Karlo Kuranyi, del SGV Freiberg de Alemania, se unieron este martes a los entrenamientos bajo la dirección del cuerpo técnico panameño. Su llegada aporta jerarquía y profundidad a un plantel que busca hacer historia en tierras chilenas.

Preparación física y adaptación en Quillota

Tras su arribo a Quillota, los tres jugadores realizaron ejercicios específicos de movilidad articular, liberación miofascial y estiramiento muscular, con el objetivo de integrarse rápidamente al ritmo del grupo. En paralelo, el resto del plantel se dividió en dos: los futbolistas con mayor carga de minutos en el partido del lunes realizaron trabajos de recuperación, mientras que los de menor participación hicieron ejercicios con balón en el Parque Ludiano.

La dinámica de entrenamientos refleja el compromiso con el que la selección de Panamá Sub-20 afronta este reto internacional, consciente de que cada detalle cuenta en la preparación para un torneo de talla mundial.

Un grupo exigente en el Mundial Sub-20

El sorteo ubicó a Panamá Sub-20 en el competitivo Grupo B, junto a Corea del Sur, Ucrania y Paraguay, su primer rival el 27 de septiembre. Como preparación, la Rojita disputará dos amistosos internacionales de alto nivel: el 18 de septiembre contra Egipto y el 20 frente a Nueva Caledonia, selecciones también clasificadas a la cita mundialista.

El formato del campeonato establece que los dos primeros equipos de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, donde comenzarán los cruces de eliminación directa en busca de la gloria en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

Panamá sueña con hacer historia

La ausencia de Uruguay, vigente campeón de la categoría, abre aún más el abanico de posibilidades en un torneo que promete emociones fuertes. Con la llegada de sus jugadores internacionales, el equipo panameño fortalece su plantel y mantiene intacta la ilusión de dejar huella en la Copa del Mundo.

La Rojita de Panamá trabaja con la moral en alto y a toda máquina, con la mira puesta en el debut frente a Paraguay, un partido que marcará el inicio de un sueño que todo el país espera ver convertido en realidad.

Con información de FPF.

