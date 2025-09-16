Michael Amir Murillo en Champions League | Real Madrid vs Olympique Marsella: el panameño pisó el Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal.

Panamá/El fútbol panameño sumó un capítulo histórico este martes con el debut de Michael Amir Murillo en la UEFA Champions League, defendiendo los colores del Olympique de Marsella.

El lateral derecho, referente de la selección de Panamá, disputó sus primeros minutos en la máxima competición de clubes europeos nada más y nada menos que frente al Real Madrid, el equipo más laureado del torneo.

Murillo ingresó al terreno de juego al minuto 78, sustituyendo a Emerson, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 en el Santiago Bernabéu. Su entrada aportó frescura al sector defensivo del conjunto francés, en un momento clave del encuentro en el que ambos equipos buscaban el tanto de la victoria.

Michael Amir Murillo deja su huella en su debut en Champions League

El lateral panameño Michael Amir Murillo vivió un momento histórico en su carrera al debutar en la UEFA Champions League, entrando en acción con el Olympique de Marsella en el mítico Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Aunque solo disputó 12 minutos, el istmeño mostró orden táctico y cumplió con su rol en un partido de máxima exigencia.

Las estadísticas reflejan un rendimiento sobrio. Murillo completó 6 de 7 pases (86%), incluyendo un 100% en el tercio final (1/1), lo que demuestra eficacia en la circulación del balón en zonas de presión. Además, generó un xA de 0.07, aportando en la construcción ofensiva del Marsella. En ataque, sumó 2 toques en el área rival, intentando darle salida por el carril derecho en los minutos finales.

En el apartado defensivo, disputó 3 duelos, de los cuales ganó 1 de 2 aéreos y cayó en el único duelo en el suelo. Aunque no registró intercepciones ni despejes, su presencia ayudó a reforzar el sector derecho del equipo francés en un tramo del partido donde los blancos buscaron con insistencia el gol de la victoria.

El lateral canalero finalizó con una calificación de 6.3, un balance positivo teniendo en cuenta la dificultad del rival y el contexto del encuentro.

Este estreno de Murillo en la Champions League representa un paso más en su trayectoria internacional y un orgullo para el fútbol panameño, consolidando al exjugador del Anderlecht y del New York Red Bulls como uno de los representantes más destacados de Panamá en el fútbol europeo.

Fuente Flashscore

El partido

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Pese a que Timothy Weah (22) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29 y 81), que allanan el camino en Champions a los blancos.

El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.

En el minuto cuatro de juego, Xabi Alonso se vio obligado a cambiar a Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal después de que el inglés sintiera molestias en la parte posterior del muslo.

Pero la embestida merengue continuó. En un robo, el argentino Franco Mastantuono, debutante en Liga de Campeones con el Real Madrid, estrelló el balón en el poste y Mbappé avisó con un disparo que paró Rulli.

Sin embargo, un Marsella bien posicionado y paciente esperó su oportunidad. El inglés Mason Greenwood recuperó un balón tras presionar y forzar un mal pase de Arda Güler a Dean Huijsen, y entregó a Weah para batir a Thibaut Courtois al palo corto.

Pese al tanto en contra, al Real Madrid no le costó mucho igualar tras un fallo de Kondogbia que derribó a Rodrygo dentro del área tras meterle la pierna.

Desde los once metros, Mbappé se frenó antes de golpear fuertemente un balón que perforó la red, pese a que Rulli adivinó su trayectoria.

Cuando parecía que el Marsella podía aguantar al menos el resultado tras la expulsión de Carvajal por golpear con la cabeza a Rulli (73), una mano del argentino Facundo Medina hizo borrar cualquier esperanza.

Mbappé, con la sangre fría que está demostrando en los penales, volvió a enviar el balón hacia su lado izquierdo. Rulli tocó pero no pudo evitar que entrara.