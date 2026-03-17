Ecuador niega supuesto bombardeo en territorio colombiano

Petro dijo la víspera que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una "bomba" lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

Quito, Ecuador/El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó el martes de "falsas" las acusaciones de su homólogo Gustavo Petro, que denunció un bombardeo a su país desde la frontera ecuatoriana, donde operan guerrillas y narcotraficantes.

Petro dijo la víspera que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una "bomba" lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

Ecuador está "bombardeando los lugares que servían de escondite" para grupos criminales "en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

La semana pasada, Ecuador atacó un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC en la provincia fronteriza de Sucumbíos (noreste).

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió Noboa, cuyo país es parte del "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Estados Unidos para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 km donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

Las acusaciones surgen en medio de una guerra comercial que empezó en febrero y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que Ecuador y Colombia acudirán próximamente a "una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina" con miras "a retomar las conversaciones" de febrero en Quito.

"Estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera (...) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad, no solamente en el Ecuador, sino también en todo el hemisferio occidental", insistió Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas.