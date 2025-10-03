Panamá está listo para el Internacional de Taekwondo en México

Un total de siete atletas conforman la representación panameña para ese certamen.

Panamá/El taekwondo panameño está listo para desplegar su talento en México y afianzar su futuro con la mira puesta en importantes compromisos internacionales.

Una delegación conformada por seis atletas juveniles de cinturón negro y una competidora adulta de poomsae viaja al Internacional de Taekwondo Poomsae y Kyorugi en México, evento clave para su desarrollo y preparación, que se extenderá hasta el 5 de octubre.

El equipo juvenil, compuesto por seis promesas del kyorugi (combate), representa a la Selección Nacional de Combate Juvenil 2025 y tiene una misión clara: ser la base de Panamá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe (Jedecac) y los Juegos Suramericanos Juveniles que se celebrarán en casa.

Te puede interesar: Panamá cuenta con su primer equipo infantil de taekwondo para torneo internacional en Colombia

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Martín Peterson, los atletas que representarán a Panamá son:

Natalia Pérez: 44 kg, Femenino, Cinturón Negro

44 kg, Femenino, Cinturón Negro Linda Morris: 49 kg, Femenino, Cinturón Negro

49 kg, Femenino, Cinturón Negro Amira Gira: 63 kg, Femenino, Cinturón Negro

63 kg, Femenino, Cinturón Negro Javier Deserega: 59 kg, Masculino, Cinturón Negro

59 kg, Masculino, Cinturón Negro Sebastián Lasso: 63 kg, Masculino, Cinturón Negro

63 kg, Masculino, Cinturón Negro Jaret Montañez: 74 kg, Masculino, Cinturón Negro

74 kg, Masculino, Cinturón Negro Megan Pitty, poomsae en su preparación para los Juegos Centroamericanos.

Boris Álvarez, presidente de la Federación de Taekwondo de Panamá, destacó que este grupo de talentos que compite en México fueron escogidos por sus actuaciones nacionales e internacionales.

"Este evento es parte de un convenio que firmamos como presidente de la Federación, con la Asociación de Taekwondo de Baja California en pro del desarrollo marcial y deportivo del taekwondo en Panamá", concluyó Álvarez.

Te puede interesar: MLB resultado: Los Tigres de Detroit sonríen al final y eliminaron a los Guardianes de Cleveland

Beneficios del taekwondo

Beeficios físicos

Mejora la condición física general : Aumenta la fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y flexibilidad.

: Aumenta la fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y flexibilidad. Coordinación y equilibrio : Requiere movimientos precisos y controlados, lo que mejora el dominio corporal.

: Requiere movimientos precisos y controlados, lo que mejora el dominio corporal. Desarrollo cardiovascular : Las rutinas intensas mejoran la salud del corazón y la capacidad pulmonar.

: Las rutinas intensas mejoran la salud del corazón y la capacidad pulmonar. Control del peso : Quema calorías de forma eficiente, lo que ayuda en el control y pérdida de peso.

: Quema calorías de forma eficiente, lo que ayuda en el control y pérdida de peso. Reflejos rápidos : La práctica constante estimula los reflejos y la capacidad de reacción.

: La práctica constante estimula los reflejos y la capacidad de reacción. Fortalecimiento muscular: Especialmente en piernas, abdomen y core, debido a las técnicas de patadas y posturas.

Beneficios mentales y emocionales

Disciplina y autocontrol: El taekwondo está basado en reglas estrictas que fortalecen la autodisciplina. Confianza y autoestima: Superar retos y progresar en los niveles (cinturones) aumenta la seguridad personal. Reducción del estrés y la ansiedad: La práctica regular y el enfoque en la respiración ayudan a calmar la mente. Mejora de la concentración: Las técnicas requieren atención plena, lo que estimula el enfoque mental. Resiliencia: Enseña a lidiar con el fracaso (al perder una pelea o fallar una técnica) y a persistir.

Beneficios sociales

Trabajo en equipo: Aunque es un deporte individual, se entrena en grupo, fomentando la cooperación. Respeto y valores: Se inculcan valores como el respeto al maestro, al oponente y a las normas. Cultura y tradición: Acerca a los practicantes a la cultura coreana y a un código ético tradicional. Ambiente inclusivo: Personas de todas las edades pueden practicarlo y progresar a su ritmo.

Nota de prensa

Te puede interesar: Autódromo Panamá vaticina un octubre cargado de adrenalina sobre la pista