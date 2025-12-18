Ciencias sociales, entre las asignaturas con mayor dificultad para los estudiantes al cierre del año lectivo 2025

Aunque tradicionalmente se asocia el bajo rendimiento a asignaturas como física, química o biología, las materias de ciencias sociales figuran entre las que más dificultades han presentado los estudiantes, de acuerdo con las estadísticas preliminares del segundo trimestre brindadas por la entidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El calendario escolar 2025 culminará oficialmente este viernes 19 de diciembre, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), aunque aún no se cuenta con estadísticas definitivas sobre el rendimiento académico del estudiantado.

Las autoridades explicaron que los datos oficiales se conocerán una vez finalizado el año lectivo, cuando los directores de los centros educativos completen el informe final, documento que permitirá determinar cuántos estudiantes desertaron, reprobaron una o más materias y lograron avanzar al siguiente grado.

Aunque tradicionalmente se asocia el bajo rendimiento a asignaturas como física, química o biología, las materias de ciencias sociales figuran entre las que más dificultades han presentado los estudiantes, de acuerdo con las estadísticas preliminares del segundo trimestre brindadas por la entidad. “Pareciera mentira, pero hay asignaturas de ciencias sociales que se les está haciendo difícil a los estudiantes”, manifestó Edwin Gordón, director general del Meduca, al subrayar que este comportamiento llamó la atención durante el año escolar.

En paralelo al cierre del periodo lectivo, se mantiene en discusión la posible reestructuración del calendario escolar 2026, sobre todo para zonas de difícil acceso, donde factores como el clima y la disponibilidad de agua afectan la continuidad del proceso educativo. Docentes que laboran en estas áreas aseguran que desde hace años solicitan un calendario diferenciado, argumentando que las condiciones climáticas adversas y las limitaciones de infraestructura impactan directamente la educabilidad.

Desde el Meduca se ha aclarado que no se busca imponer un nuevo calendario, sino abrir el debate con la comunidad educativa, para que sean los propios actores quienes evalúen si un cambio representaría un beneficio real. Entre las alternativas analizadas está iniciar el año lectivo en febrero y concluirlo a finales de noviembre, una opción que, según las autoridades, ampliaría el calendario escolar y permitiría una mejor distribución del tiempo académico.

No obstante, reconocen que en algunas regiones, como áreas comarcales, comenzar en enero o febrero coincide con la temporada seca, lo que genera problemas de acceso al agua, una situación que aún debe resolverse antes de cualquier modificación. Por ahora, el Ministerio de Educación mantiene como fecha tentativa de inicio de clases para 2026 el 2 de marzo, mientras continúan las consultas y evaluaciones sobre un posible calendario escolar diferenciado.

Con información de Yamy Rivas