Aumentan los casos de influenza en Coclé; autoridades refuerzan llamado a la vacunación

Aguadulce, Coclé/La provincia de Coclé acumula más de 1.900 casos de influenza en lo que va del año, registrando un aumento considerable en las últimas semanas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa).

Actualmente, 14 personas permanecen hospitalizadas en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en el distrito de Aguadulce, de las cuales una se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, 10 pacientes se mantienen internados en el Hospital Aquilino Tejera, en condición estable, aunque bajo estricta vigilancia médica.

Las autoridades de salud explicaron que la mayoría de los pacientes hospitalizados por influenza corresponden a personas no vacunadas y a quienes presentan enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes u otras comorbilidades, lo que debilita su capacidad para enfrentar el virus. Según indicaron, la fiebre alta, malestar general, decaimiento, dolores articulares y musculares, así como pérdida del apetito, figuran entre los principales síntomas de la influenza, una enfermedad que afecta con mayor severidad a los adultos mayores de 60 años y niños menores de cinco.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron que las vacunas contra la influenza están disponibles y son gratuitas en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) en la región de Coclé.

También se cuenta con dosis contra el virus sincitial respiratorio y el neumococo, distribuidas en los centros de salud, policlínicas y hospitales de la provincia. Reiteraron que toda persona que no esté vacunada debe acudir a los centros de salud para recibir la dosis correspondiente, de acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, destacando que hay suficientes vacunas para cubrir a la población.

Aunque los casos de influenza se han mantenido presentes durante todo el 2025, las autoridades reconocen que el repunte registrado recientemente es motivo de alerta, por lo que reiteran la importancia de no bajar la guardia, completar los esquemas de vacunación y acudir oportunamente a consulta médica ante síntomas respiratorios.

Con información de Nathali Reyes