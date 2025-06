Alex Lee: Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección en la Alcaldía de Colón por irregularidades en uso de fondos

Colón/La Fiscalía Anticorrupción ordenó una inspección judicial en la Alcaldía de Colón tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de más de 3.3 millones de dólares transferidos por el Gobierno Central, como parte de una investigación por posible delito contra la administración pública, la cual se realizó el 9 de junio del presente año.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución No. 40 del 6 de junio de 2025, como parte de la investigación penal identificada bajo la Noticia Criminal No. 202500025482, tras una denuncia interpuesta por la Mgrt. Ana Mae Jiménez, en representación de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

La denuncia apunta directamente al exalcalde del distrito de Colón, Rolando Alexis Lee Delgado, señalándolo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a través del Programa de Interés Social (PDIS). Este programa transfiere recursos financieros a juntas comunales y municipios para la ejecución de proyectos comunitarios.

De acuerdo con el expediente, durante una revisión administrativa, la AND detectó documentación insuficiente para sustentar el uso de más de $3.3 millones depositados en la cuenta No. 10000010650 del Banco Nacional de Panamá a nombre del Municipio de Colón. La entidad también señaló la falta de respuesta del Municipio ante los requerimientos formales de información sobre el uso de dichos fondos.

Ante estos hallazgos, el fiscal Jorge E. Troncoso R., de la Sección Segunda de Investigación y Juicio Oral de la Fiscalía Anticorrupción, dispuso:

Realizar la diligencia de inspección judicial en el Municipio de Colón. Fijar como fecha para la diligencia el 9 de junio de 2025. Ejecutar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la resolución.

La Fiscalía se basa en los artículos 67, 71, 273, 276 y 318 del Código Procesal Penal para sustentar legalmente la actuación.