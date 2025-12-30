Mario Martinelli: Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena y declara nulidad parcial en la investigación por caso granos

La investigación por este caso se originó en agosto de 2014 por una denuncia pública. El informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la lesión patrimonial en este caso superó los 12.3 millones de dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pesar de haber aceptado la comisión de los hechos delictivos que configuran el delito de peculado doloso, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la condena de 40 meses de prisión aplicada a Mario Martinelli, luego de declarar nulidad parcial en el proceso por peculado en el caso "granos" a través del extinto PAN (Programa de Ayuda Nacional).

Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, había alcanzado un acuerdo de pena con el Ministerio Público; sin embargo, meses después el tribunal declaró nulo este acuerdo al considerar que se infringieron garantías fundamentales.

En un fallo emitido el pasado 22 de diciembre, se reformó una decisión de primera instancia hecha por la jueza Águeda Rentería y se mantuvo la decisión de declarar nula la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción desde el 27 de febrero de 2015. Además, en el fallo firmado por los magistrados José Hoo Justiniani, Edya Amarilis Juárez y Dida Esther Ruiz, también se revocó el acuerdo de pena que había logrado Martinelli con el Ministerio Público.

Martinelli había sido condenado a 40 meses de prisión por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado en perjuicio del PAN, y debía devolver al Estado la suma de 3.2 millones de dólares.

En Noticias AM, el diputado Ernesto Cedeño se refirió al reciente fallo que anuló parcialmente el proceso penal contra Mario Martinelli, pese a que existía un acuerdo de pena con aceptación de responsabilidad y devolución de fondos al Estado. Entre risas sarcásticas, calificó el caso como “bochornoso”, al señalar que un tecnicismo procesal, atribuible a errores del fiscal por no solicitar una prórroga a tiempo, terminó por beneficiar al imputado.

“Por supuesto que hay una falla en el sistema y el mensaje que tú mandas es que llevaste un buen billete, pero definitivamente vas a salir ileso por errores de los fiscales que no debieron haberse cometido”, sostuvo, al advertir que este tipo de fallos profundiza la desconfianza ciudadana en el sistema judicial.

Previamente, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales había validado el acuerdo pactado entre las partes, mediante la sentencia No. 25 de 10 de marzo de 2025, en el que el empresario había sido condenado por irregularidades en la compra de granos (arroz y menestras) para escuelas ubicadas en zona de pobreza y pobreza extrema con fondos del PAN.

La investigación se originó en agosto de 2014 por una denuncia pública. El informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la lesión patrimonial en este caso superó los 12.3 millones de dólares.

Una vez validado el acuerdo, la jueza Águeda Rentería Sánchez emitió la sentencia condenatoria de 40 meses de prisión como cómplice primario y se ordenó la retención de cinco cuentas que estaban previamente aprehendidas durante la investigación y que suman 2.4 millones de dólares.

La pena por este delito es de 120 meses; sin embargo, el Ministerio Público pidió 40 meses de prisión, considerando la rebaja de las 2/3 partes de la pena basado en el Código Procesal Penal.

