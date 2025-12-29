Caso Vigas H: Ministerio Público recaba evidencias en correos electrónicos en el MOP

Las vigas que han sido recuperadas, cerca del 40% del total reportado, están siendo almacenadas y se proyecta su utilización en obras de infraestructura en las regiones donde fueron encontradas, según ha indicado el MOP en comunicados oficiales.

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizó este lunes 29 de diciembre una diligencia de inspección y análisis de correos electrónicos en la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el marco de la investigación por el caso conocido como “Vigas H”.

En la acción participaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), así como abogados defensores, con el objetivo de recabar información clave sobre la supuesta participación de funcionarios del MOP en la desaparición de material metálico perteneciente al Estado.

Según fuentes del Ministerio Público, en la diligencia se recabó información vinculada a la investigación en curso, en la que 17 personas han sido imputadas, 13 por peculado doloso y cuatro por peculado culposo, y tres ya fueron condenadas a 60 meses de prisión. Asimismo, se mantiene la recuperación de 378 vigas, además del resarcimiento al Estado por los daños provocados.

El caso “Vigas H” se originó en septiembre de 2024, cuando se denunció la desaparición de alrededor de 600 vigas tipo H almacenadas en un depósito del MOP en el sector de Farfán, distrito de Arraiján, Panamá Oeste. Estas estructuras metálicas eran destinadas a importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la rehabilitación del Puente de las Américas.

Las vigas que han sido recuperadas, cerca del 40% del total reportado, están siendo almacenadas y se proyecta su utilización en obras de infraestructura en las regiones donde fueron encontradas, según ha indicado el MOP en comunicados oficiales.