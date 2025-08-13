Panamá bajo alerta por lluvias intensas tras llegada de Onda Tropical N°22

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió este miércoles 13 de agosto por la tarde un aviso de vigilancia meteorológica que permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo jueves 15 de agosto, debido a la llegada de la Onda Tropical #22 al territorio panameño.

Las autoridades meteorológicas colocaron bajo vigilancia a doce provincias y comarcas del país: Chiriquí, Veraguas, Darién, Comarca Emberá-Wounaan, Los Santos, Herrera, Comarca de Guna Yala, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

El sistema atmosférico comenzará a modificar las condiciones climáticas en la región, dando inicio a un nuevo período húmedo e inestable que traerá consigo precipitaciones significativas.

Los expertos del Imhpa prevén la ocurrencia de eventos lluviosos de considerable intensidad, acompañados de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Los acumulados de lluvia diarios oscilarán entre 15 y 70 milímetros por metro cuadrado en todo el territorio nacional.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades meteorológicas alertan sobre varios riesgos asociados a estas condiciones climáticas:

Crecimiento significativo del caudal de los ríos

Posibles deslizamientos de tierra

Caída o desprendimiento de objetos y árboles

Inundaciones tanto en zonas rurales como urbanas

Ante este panorama, el Imhpa hace un llamado a la población para que tome las medidas de prevención necesarias y siga las indicaciones de los organismos de seguridad correspondientes durante la vigencia de esta alerta meteorológica.