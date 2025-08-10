Comunidades de Tierras Altas y autoridades buscan consensos para proteger el Parque Nacional Volcán Barú

Tierras Altas, Chiriquí/El Ministerio de Ambiente inició un proceso de diálogo con comunidades del distrito de Tierras Altas para discutir la protección y conservación del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), una de las áreas protegidas más emblemáticas de Panamá y fuente de 11 de los ríos más importantes del país.

Creada hace más de 50 años, esta reserva natural prohíbe la tala y la deforestación, y exige la conservación de sus bosques, paisajes, ríos y fauna endémica. Actualmente, su Plan de Manejo —vigente desde 2004— está en proceso de actualización, lo que ha generado debate sobre cómo equilibrar la conservación con las actividades productivas.

La entidad indicó que, en una reunión reciente, líderes de Paso Ancho, Bella Vista, Las Cumbres, Alto Pineda, Bajo Grande y otras comunidades plantearon inquietudes sobre la propuesta de actualización.

Autoridades ambientales advirtieron sobre amenazas como la expansión agrícola, el uso intensivo de agroquímicos, la apertura de caminos ilegales, la remoción de capa vegetal sin permisos, la especulación de tierras y la venta de derechos posesorios a múltiples compradores, situaciones que ya han motivado investigaciones administrativas y penales.

El director nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Tomás Fernández, destacó que la prioridad es garantizar la protección del parque: “La colaboración entre el sector agrícola y el MiAmbiente busca asegurar un futuro próspero y ambientalmente responsable para Tierras Altas, respetando los límites y normas del parque”.

Añadió que el Plan de Manejo es “un instrumento clave para la planificación, sustentado en estudios técnicos y científicos”, y adelantó que se trabajará en un balance que priorice la conservación y permita acuerdos con los productores.

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, manifestó que hay muchos puntos en los que se coincidió con los funcionarios de la entidad y se deben abordarlos desde lo técnico y lo legal. El PNVB, con una extensión de 14,322 hectáreas, está dividido en cinco zonas según su uso: protección absoluta, recuperación, uso extensivo, uso intensivo y uso especial.

Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y alberga el punto más alto de Panamá, el Volcán Barú, con 3,475 metros sobre el nivel del mar. Su influencia se extiende a comunidades como Volcán y Cerro Punta (Tierras Altas); Alto Boquete, Bajo Boquete, Palmira y Los Naranjos (Boquete); Guabal (Boquerón) y Potrerillos (Dolega).