A partir del lunes habrá dos jornadas de visita en el hospital Dr. Cecilio Castillero en Chitré

Chitré, Herrera/Un nuevo horario implementará el hospital Dr. Cecilio Castillero en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, a partir de este lunes 11 de agosto.

Serán dos horarios de visita, según explicó el Dr. Hilario Correa Moreno, director regional de Salud en Herrera. El primero será de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y el siguiente de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Agregó que serán dos personas visitantes por turno y deben estar inscritas antes de la visita para llevar un control y evitar saturar las salas de hospitalización.

Podrán asistir mayores de 16 años. Anteriormente, solo existía un turno de visita por día.

La medida se da tras análisis de la Dirección Regional de Salud en Herrera, pensando en que hubiese una opción que no chocara con el horario de trabajo.

Recordó que las personas deben acudir vestidas de forma adecuada para entrar a las instalaciones de salud.

Con información de Eduardo Javier Vega