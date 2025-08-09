Joven de 23 años fallece en accidente de tránsito en histórico barrio de David

En lo que va del año 2025, la cifra de muertos en las carreteras de la provincia de Chiriquí se eleva a 27.

David, Chiriquí/Una persona murió en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado 9 de agosto en el histórico barrio Bolívar, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Según los primeros reportes, el joven de 23 años de edad perdió el control del auto, dio algunas vueltas y se estrelló contra una vivienda que es patrimonio histórico.

Los propietarios dijeron que escucharon el golpe y cuando salieron solo pudieron ver al joven agonizando. Aunque los vecinos trataron de socorrerlo, murió en el sitio. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, en coordinación con el Ministerio Público.

Pese a la situación, los residentes reiteraron a los conductores tomar las precauciones cuando transitan por el lugar, ya que es una zona poblada e histórica de la ciudad de David. Los propietarios de la vivienda han solicitado a las autoridades apoyo debido a los daños que se generaron en la estructura, que es una de las más antiguas del barrio.

En lo que va del año 2025, la cifra de muertos en las carreteras de la provincia de Chiriquí se eleva a 27.

Con información de Demetrio Ábrego