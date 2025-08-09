Buscan a una persona desaparecida en playa Farallón

El territorio panameño experimentará este sábado incursiones nubosas con precipitaciones en las costas del Caribe, mientras que el resto del país mantendrá condiciones parcialmente cubiertas.

Provincia de Coclé/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado 9 de agosto, que atiende el reporte de una persona desaparecida en la playa Farallón, en la provincia de Coclé.

La entidad hace la advertencia a la población que "la familia es el principal anillo de seguridad”.

Reitera que está a disposición de la ciudadanía las líneas de emergencias 911 y 520-4426.

Puedes leer: Clima en Panamá: Alta radiación UV y temperaturas de hasta 31°C podrían registrarse en el país este sábado

En la búsqueda también apoya personal de la Policía Nacional, tal como se observa en imágenes compartidas por el Sinaproc.

El territorio panameño experimentará este sábado incursiones nubosas con precipitaciones en las costas del Caribe, mientras que el resto del país mantendrá condiciones parcialmente cubiertas, según reveló el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Las lluvias de intensidad ligera a moderada persistirán sobre el sector centro-oriental del Caribe panameño, extendiéndose hacia la Costa Arriba-Centro de la provincia de Colón y la Comarca Guna Yala. En contraste, el resto del territorio nacional registrará cielos que oscilarán entre parcialmente nublados y despejados.

Las primeras horas del día se caracterizarán por condiciones atmosféricas estables, lo que favorecerá un aumento gradual de la radiación solar y el consecuente calentamiento diurno en todo el país.

Durante la tarde, se desarrollarán eventos convectivos aislados que producirán aguaceros dispersos de corta duración, concentrándose principalmente en las provincias centrales y las zonas montañosas del interior. La noche transcurrirá sin eventos meteorológicos significativos.