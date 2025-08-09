Clima en Panamá: Alta radiación UV y temperaturas de hasta 31°C podrían registrarse en el país este sábado

Los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos a muy altos, oscilando entre 6 y 10 en la escala UV. / Canva

Ciudad de Panamá, Panamá/El territorio panameño experimentará este sábado 9 de agosto incursiones nubosas con precipitaciones en las costas del Caribe, mientras que el resto del país mantendrá condiciones parcialmente cubiertas, según reveló el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Las lluvias de intensidad ligera a moderada persistirán sobre el sector centro-oriental del Caribe panameño, extendiéndose hacia la Costa Arriba-Centro de la provincia de Colón y la Comarca Guna Yala. En contraste, el resto del territorio nacional registrará cielos que oscilarán entre parcialmente nublados y despejados.

Las primeras horas del día se caracterizarán por condiciones atmosféricas estables, lo que favorecerá un aumento gradual de la radiación solar y el consecuente calentamiento diurno en todo el país.

Durante la tarde, se desarrollarán eventos convectivos aislados que producirán aguaceros dispersos de corta duración, concentrándose principalmente en las provincias centrales y las zonas montañosas del interior. La noche transcurrirá sin eventos meteorológicos significativos.

Temperaturas máximas alcanzarán los 31°C

Los termómetros marcarán temperaturas máximas entre 24°C y 26°C en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, la región central, sobre todo en áreas de menor altitud y mayor exposición solar, podría registrar valores más elevados, con rangos entre 27°C y 31°C.

Los vientos mantendrán un patrón de circulación ciclónica con componentes convergentes sobre gran parte del país. Las direcciones predominantes variarán entre el norte y el sur, con velocidades débiles que no superarán los 20 km/h.

Tanto el Pacífico como el Caribe panameño presentarán condiciones marítimas estables. El oleaje se mantendrá con alturas bajas y períodos regulares, sin representar riesgos para la navegación costera.

Alerta por alta radiación ultravioleta

Los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos a muy altos, oscilando entre 6 y 10 en la escala UV. Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones durante la exposición solar, en especial entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando el riesgo de afectaciones en la piel y los ojos es mayor.

El Imhpa recuerda a la población seguir las recomendaciones y normas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para garantizar la seguridad ciudadana ante cualquier eventualidad meteorológica.

