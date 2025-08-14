Panadería en San Miguelito es clausurada por insalubridad: cucarachas, suciedad y manipuladores sin carné

El operativo también incluyó otros comercios del distrito, como abarroterías, donde se evidenció contaminación cruzada de alimentos y productos almacenados de forma incorrecta.

Ciudad de Panamá/Una panadería ubicada en el corregimiento de Belisario Porras fue encontrada en condiciones deplorables durante un operativo de vigilancia y control sanitario realizado por el Ministerio de Salud (MINSA). El hallazgo ha encendido las alertas sobre la higiene en establecimientos que manipulan alimentos, especialmente en lugares frecuentados por la ciudadanía para consumo diario.

La Dra. Yaviletsy Centella, directora regional de salud de San Miguelito, informó que durante la inspección se detectaron graves irregularidades que comprometen la salud pública.

“Encontramos una panadería con cucarachas grandes y pequeñas, y los implementos con los que hacen el pan estaban en muy mal estado. El piso sucio, manipuladores de alimentos sin carné y con vestimenta inapropiada, incluso en chancletas”, denunció Centella.

El operativo también incluyó otros comercios del distrito, como abarroterías, donde se evidenció contaminación cruzada de alimentos y productos almacenados de forma incorrecta, violando las normas básicas de higiene.

Las autoridades sanitarias advierten a los comerciantes que deben cumplir estrictamente con las regulaciones higiénico-sanitarias o enfrentarán sanciones.

“Vamos a hacerle citación para su debida sanción. Las multas pueden ir desde 501 hasta 5,000 balboas, dependiendo de la gravedad de las faltas encontradas”, subrayó Centella.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a estar vigilante y evitar consumir productos en lugares que no cuenten con las condiciones adecuadas, ya que esto puede representar un riesgo directo para la salud y propiciar la propagación de enfermedades.

Con información de Yamy Rivas