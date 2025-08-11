Ministro de Salud confirma retiro de pasta dental y pide a la población 'tener cuidado'

El ministro también recordó que las pastas dentales son importantes porque muchas contienen flúor y ayudan a la protección del esmalte dental y a mantener la salud bucal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo reiteró que, una vez hay una alerta sobre un producto, lo importante es no consumirlo. Lo anterior, con respecto al retiro del mercado de tres productos dentales de la marca Colgate.

Según el titular de Salud, se ha procedido a retirar, pues se han tomado las indicaciones necesarias, debido a los reportes internacionales de algunas reacciones.

La medida se debe a una advertencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) sobre efectos adversos reportados por usuarios.

El ministro Boyd Galindo recalcó que se piensa que esta situación se debe a los aditivos que se usaron, entre ellos, estaño.

Pese a esta situación, el ministro reiteró que las pastas dentales son importantes porque muchas contienen flúor y ayudan a la protección del esmalte dental y a mantener la salud bucal.

“Se ha controlado, se ha eliminado de los supermercados, así que solo hay que tener cuidado”, acotó.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 165 del 25 de julio de 2025, emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que suspende los registros sanitarios y prohíbe la comercialización de estos productos en territorio panameño. Los reportes de ANVISA documentan diversos efectos adversos en usuarios del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint, incluyendo lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios.

Se pudo conocer que la agencia brasileña decidió adoptar medidas cautelares contra todos los lotes de productos dentales que contengan fluoruro de estaño en su formulación, sustancia utilizada como agente de cuidado bucal. El Departamento de Farmacovigilancia del Minsa realizó una revisión exhaustiva que confirmó que tres productos comercializados en Panamá comparten la misma fórmula cuali-cuantitativa que los fabricados y comercializados en Brasil.

Los productos que deben ser retirados inmediatamente son:

Colgate Clean Mint (registro sanitario 114356 de Brasil)

(registro sanitario 114356 de Brasil) Colgate Total Crema Dental Clean Mint (registro sanitario 206275 de Brasil)

(registro sanitario 206275 de Brasil) Colgate Crema Dental Clean Mint (registro sanitario 206112 de México)

La entidad señaló que la empresa Colgate Palmolive (CA) Inc. y cualquier otro distribuidor de estas cremas dentales tienen hasta el 24 de agosto para presentar un informe detallado de todos los lotes retirados del mercado.

Los distribuidores también deben notificar oficialmente a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas sobre el cumplimiento de la medida de retiro. El componente cuestionado, el fluoruro de estaño, es un agente comúnmente utilizado en productos de cuidado bucal por sus propiedades antibacterianas y de protección contra la placa dental.

Con información de Kayra Saldaña