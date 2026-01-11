Trabajos de desinfección en potabilizadora Roberto Reina en Herrera se extenderán hasta este lunes

Las autoridades del Idaan informaron que, una vez concluidos los procedimientos, la producción de agua se reanudará de forma gradual, iniciando al 50% de su capacidad y posteriormente al 100%, con el objetivo de recuperar la estabilidad del sistema y garantizar la calidad del agua distribuida a la población.

Provincia de Herrera/Los trabajos de desinfección en la planta potabilizadora Roberto Reina, ubicada en la provincia de Herrera, se extenderán hasta la mañana de este lunes 12 de enero, como parte del plan del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para restablecer el suministro de agua potable en la región.

Las autoridades del Idaan informaron que, una vez concluidos los procedimientos, la producción de agua se reanudará de forma gradual, iniciando al 50% de su capacidad y posteriormente al 100%, con el objetivo de recuperar la estabilidad del sistema y garantizar la calidad del agua distribuida a la población.

De acuerdo con el Idaan, los procesos de desinfección se están ejecutando tanto en Los Santos como en Chitré, aunque cada sistema opera bajo protocolos distintos, debido a que pertenecen a acueductos independientes.

Te podría interesar: Intensifican búsqueda de Luis Ortega; adulto mayor desaparecido en Cerro Azul

En el caso de Chitré, la institución aclaró que la desinfección se está realizando de manera interna en la planta, y que el nivel de cloro del agua será monitoreado antes de su distribución, para asegurar que cumpla con los parámetros establecidos para el consumo humano.

Por esta razón, no es necesario que los usuarios de Chitré abran los grifos durante 30 minutos en esta etapa, ya que el agua que llegue a los hogares estará debidamente controlada.

La institución adelantó que en los próximos días se anunciará el inicio del proceso de desinfección y lavado de tuberías en el distrito de Chitré, una fase clave para completar la recuperación total del sistema de distribución. Mientras tanto, las autoridades reiteran que el restablecimiento del servicio dependerá del avance de los trabajos y de que los parámetros de calidad del agua se mantengan dentro de los niveles seguros.

Con información de Eduardo Javier Vega.