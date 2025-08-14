'Merca Feria' ofrecerá este domingo productos frescos, artesanías y servicios a nivel nacional
El evento reunirá una amplia gama de rubros, desde alimentos frescos —como carne, pescado, pollo, chorizo— hasta productos de limpieza, artículos de belleza, lámparas solares y vehículos.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una gran feria en Merca Panamá, ubicada en la ciudad capital, así como en todos los mercados de la cadena de frío a nivel nacional, incluyendo las sedes de Veraguas, Chiriquí, Panamá Oeste y otras provincias se estará realizando este domingo 17 de agosto, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
La actividad contará con la venta habitual de productos agrícolas como legumbres y verduras, a la que se sumarán ferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), emprendedores locales y puestos de comida. También participarán empresas privadas que ofrecerán sus productos y servicios, entre ellos la venta e instalación de cilindros de gas a precios especiales.
Te podría interesar: Canal de Panamá celebra 111 años con la presentación de la memoria '25 años en manos panameñas'
El evento reunirá una amplia gama de rubros, desde alimentos frescos —como carne, pescado, pollo, chorizo— hasta productos de limpieza, artículos de belleza, lámparas solares y vehículos. Asimismo, habrá un espacio especial para artesanos y pequeños productores, quienes podrán exhibir y comercializar sus creaciones.
Según los organizadores, se espera la asistencia de entre 4.000 y 5.000 personas en Merca Panamá, y una alta participación en los demás puntos del país. El objetivo es promover el consumo de productos frescos, apoyar a los comerciantes y generar oportunidades para que empresas privadas y emprendedores puedan llegar a nuevos clientes.
Autoridades de la Cadena de Frío destacó que esta iniciativa busca no solo atraer a los compradores habituales, sino también ofrecer a visitantes extranjeros una experiencia distinta, mostrando la variedad y calidad de la producción nacional.
Con información de Yenny Caballero