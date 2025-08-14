'Merca Feria' ofrecerá este domingo productos frescos, artesanías y servicios a nivel nacional

El evento reunirá una amplia gama de rubros, desde alimentos frescos —como carne, pescado, pollo, chorizo— hasta productos de limpieza, artículos de belleza, lámparas solares y vehículos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una gran feria en Merca Panamá, ubicada en la ciudad capital, así como en todos los mercados de la cadena de frío a nivel nacional, incluyendo las sedes de Veraguas, Chiriquí, Panamá Oeste y otras provincias se estará realizando este domingo 17 de agosto, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La actividad contará con la venta habitual de productos agrícolas como legumbres y verduras, a la que se sumarán ferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), emprendedores locales y puestos de comida. También participarán empresas privadas que ofrecerán sus productos y servicios, entre ellos la venta e instalación de cilindros de gas a precios especiales.

El evento reunirá una amplia gama de rubros, desde alimentos frescos —como carne, pescado, pollo, chorizo— hasta productos de limpieza, artículos de belleza, lámparas solares y vehículos. Asimismo, habrá un espacio especial para artesanos y pequeños productores, quienes podrán exhibir y comercializar sus creaciones.

Según los organizadores, se espera la asistencia de entre 4.000 y 5.000 personas en Merca Panamá, y una alta participación en los demás puntos del país. El objetivo es promover el consumo de productos frescos, apoyar a los comerciantes y generar oportunidades para que empresas privadas y emprendedores puedan llegar a nuevos clientes.

Autoridades de la Cadena de Frío destacó que esta iniciativa busca no solo atraer a los compradores habituales, sino también ofrecer a visitantes extranjeros una experiencia distinta, mostrando la variedad y calidad de la producción nacional.

Con información de Yenny Caballero