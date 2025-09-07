Más de 20 disparos: sicarios asesinan a un hombre a plena luz del día en Colón

Con este crimen, la provincia de Colón acumula más de 70 homicidios en lo que va del año.

La violencia volvió a sacudir la provincia de Colón la mañana de este domingo 7 de septiembre, cuando un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado a tiros en uno de los multifamiliares de la calle 3, avenida Balboa.

Los sicarios llegaron al lugar y, sin mediar palabras, iniciaron las detonaciones con arma de fuego.

La víctima fue trasladada en una patrulla al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde minutos después de su ingreso los médicos confirmaron su fallecimiento.

Residentes del área aseguraron haber escuchado más de 20 detonaciones. Tras el ataque, los sicarios escaparon con rumbo desconocido.

Unidades de la Policía Nacional, el Departamento de Investigación Judicial (DIJ) y personal de Criminalística de la Procuradoría General de la Nación acudieron al sitio para levantar indicios e iniciar las investigaciones. Con este crimen, la provincia de Colón acumula más de 70 homicidios en lo que va del año.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha aprehendido a ninguna persona por este hecho.

Con información de Néstor Delgado

