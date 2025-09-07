Mina de cobre en Donoso: auditoría tomará entre cuatro y cinco meses una vez se adjudique

La mina de cobre lleva más de un año cerrada luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara que el contrato de operaciones era ilegal en noviembre de 2023.

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, anunció que muy pronto se dará la adjudicación de la auditoría integral que se realizará en la mina de cobre, ubicada en Donoso.

Según Moltó, en esta auditoría se unificaron los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y los del Ministerio de Comercio e Industria, para que en una sola auditoría se establecieran todos los datos necesarios. Una vez se dé la adjudicación, los resultados se obtendrían en un periodo de 4 a 5 meses.

"El Ministerio de Ambiente ahora está a cargo de adjudicar la empresa para realizar la auditoría; debe tomar unos 4 a 5 meses y de ahí eso nos dará las bases para seguir tomando las decisiones”, explicó Moltó.

Además, aseguró que actualmente se mantiene el plan de gestión segura para proteger el medio ambiente y, como parte de esto, se dio la extracción de materiales que pudieron ser contaminantes para el área segura y para los habitantes.

Moltó recordó que el tema mina es el segundo en la agenda del presidente José Raúl Mulino, luego de atender el tema del Seguro Social, por lo cual es determinante que en los próximos meses se presenten los resultados para tomar decisiones sobre el futuro de la actividad en esta mina.

