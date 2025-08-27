Usuarios del Hospital Nicolás Solano exigen habilitación de unidad de oncología

Pacientes piden acelerar apertura de la unidad de oncología en el Hospital Nicolás A. Solano.

Usuarios del Hospital Nicolás A. Solano, principal centro médico de la provincia de Panamá Oeste, han manifestado su preocupación ante la falta de una unidad de oncología en funcionamiento, pese al creciente número de pacientes con cáncer reportados anualmente en la región.

Actualmente, las personas diagnosticadas con esta enfermedad deben trasladarse hasta la ciudad de Panamá para recibir atención especializada en el Instituto Oncológico Nacional (ION), lo que representa una carga física, emocional y económica para muchas familias del área oeste del país.

"Es muy difícil ir a la ciudad, y allá tampoco hay suficiente capacidad. Necesitamos el servicio aquí. Esto ha crecido bastante”, expresó Roberto Reyes, residente de La Chorrera.

Según reportes de usuarios, en numerosas ocasiones los pacientes deben madrugar para acudir al ION, enfrentando largas esperas y el riesgo de no ser atendidos por saturación del servicio.

A pesar de ser el hospital de referencia en la provincia, el Nicolás Solano no cuenta actualmente con un médico oncólogo ni con una unidad especializada en cáncer, situación que los residentes consideran crítica ante el aumento de casos.

La comunidad ha hecho un llamado urgente a las autoridades de salud para que no se recorten nuevamente los recursos destinados a este hospital, que atiende a cientos de personas a diario y cuya capacidad se ve constantemente presionada por la demanda de servicios.

Con información de Yiniva Caballero