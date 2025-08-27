Hospital Nicolás A. Solano | Ministro de Salud: 'todo el que hace daño por negligencia debe ser culpado'

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene líneas de investigación en 16 casos por presuntas negligencias médicas, en donde 12 casos están relacionados con muertes en este centro hospitalario.

La Chorrera, Panamá Oeste/“Todo aquel que hace un daño, y lo hace por negligencia, debe ser culpado y pagar por sus faltas".

Esa fue la advertencia que lanzó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un recorrido que realizó por las instalaciones del sobrecargado Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera este miércoles 27 de agosto.

El hospital es el único en la provincia de Panamá Oeste para una población de más de 600 mil personas.

La visita del ministro se da en un contexto de múltiples cuestionamientos por las atenciones que se brindan en este deteriorado centro hospitalario, que ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas, no solo por la cantidad de horas que deben esperar los pacientes para recibir atención, la falta de insumos y medicamentos, sino por los casos en donde pacientes fallecieron bajo circunstancias médicas cuestionables.

El caso más reciente ocurrió ayer martes 26 de agosto.

Una bebé de apenas cinco meses falleció tras ingresar de urgencia a las instalaciones.

Las múltiples denuncias y quejas por situaciones que apuntan a una mala praxis y una pésima atención médica son investigadas por el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, Boyd Galindo subrayó que "nosotros no estamos en el Ministerio para ocultar nada de nadie".

'Intervención'

Durante el recorrido por el Cuarto de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos, las salas de Medicina General, Maternidad y otras áreas del hospital, Boyd Galindo conversó con pacientes que se encontraban a la espera de atención médica.

Anunció que la próxima semana el Minsa iniciará un proceso de "intervención en la infraestructura del hospital de primer nivel", que cuenta con más de 25 años de antigüedad. Los trabajos incluirán la pintura de la fachada externa, la instalación de aires acondicionados tipo "split", la ampliación del Cuarto de Urgencias y la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con lo que pretenden aumentar la disponibilidad de camas y mejorar la atención a la población.

En el informe, el Minsa no se refiere al equipamiento de insumos médicos, medicamentos o asignación de personal, un problema que enfrenta este nosocomio desde hace varios años. La situación ha sido expuesta por el personal sanitario y pacientes en múltiples ocasiones, pero hasta el momento, no ha sido resuelta.

La institución aseguró que, ante los múltiples casos de presunta negligencia médica, se mantienen reuniones con el personal de salud del hospital con el objetivo de elevar la calidad de los servicios y prevenir situaciones que puedan afectar a los pacientes.

De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano atiende en promedio a más de 67 mil pacientes al año y solo en lo que va de 2025 ya ha recibido más de 38 mil personas.

Investigaciones

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene líneas de investigación en 16 casos por presuntas negligencias médicas, en donde 12 casos están relacionados con muertes en este centro hospitalario.

El fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, de 47 años, ocurrido el pasado 13 de agosto en la sala de urgencias, es uno de los investigados. La decisión de abrir un oficio surge tras las denuncias de presunta negligencia médica relacionadas con la muerte de Rodríguez, quien había acudido al centro hospitalario en busca de atención médica. Las autoridades del Ministerio Público no han revelado aún los detalles específicos sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Apenas un día después del anuncio de la investigación por la muerte de Rodríguez, el Minsa confirmó el fallecimiento de Laritza Jiménez, una joven madre de 29 años, y sus dos bebés gemelos que había ocurrido el domingo 10 de agosto. Jiménez ingresó a este centro y fue trasladada al Hospital Santo Tomás, en donde falleció tras dar a luz.

El 25 de agosto, otro caso de posible mala praxis era denunciado.

En este caso, afortunadamente, no falleció el paciente, pero sí recibió una enorme quemadura en casi toda su zona pélvica y espalda. El hecho que es investigado por la Fiscalía se registró el pasado viernes 22 de agosto durante una limpieza abdominal que recibía el joven tras ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis. El padre de la víctima interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Mientras que ayer, 26 de agosto, una madre denunció la muerte de su bebé de 5 meses.

Las estimaciones de este centro, con más de 25 años de construcción, son que cada día en el cuarto de urgencias se recibe a unas 200 personas y al mes a unas 5000. Y cuando la atención está a tope, surgen imágenes de pacientes de urgencias con su bolsa de suero en mano en plena sala de espera porque no hay camillas ni sillas de ruedas donde pasen su dolor.

Este hospital se inauguró en el año 2000 cuando, según el Censo de Población y Vivienda, había más de 306 mil personas en Panamá Oeste. Esta cifra se duplicó porque hace dos años la Contraloría informó que ya había más de 653 mil habitantes. En la actualidad, el hospital cuenta con unas 284 camillas.

