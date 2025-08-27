Juan Diego Vásquez cuestiona presencia del contralor en Brasil: ‘¿Qué oficio tiene la Contraloría en un viaje de ese tipo?’

La tarde de este miércoles, la Presidencia informó que el mandatario José Raúl Mulino arribó a Brasilia junto a su comitiva oficial, en una visita destinada a concretar acuerdos económicos, atraer inversión brasileña y afianzar la posición de Panamá en el Mercosur.

ciudad de panamá/El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó la inclusión del contralor Anel “Bolo” Flores, junto a su hijo y su hermano, en la delegación que acompaña al presidente José Raúl Mulino en su visita oficial a Brasil.

A través de un video publicado en la red social X, Vásquez se preguntó en calidad de qué viaja Flores: si como contralor, cargo cuyas funciones, dijo, no guardan relación con los temas que se abordarán en el encuentro, o como empresario.

Yo no quisiera pensar que, ignorando un conflicto de interés que para mí está clarito, el Contralor está haciendo un viaje en el que puede haber un provecho comercial”, manifestó el exdiputado.

Agregó que no logra entender qué relación tienen las funciones propias de la Contraloría con los objetivos del viaje, orientados a analizar conveniencia, contenidos y alcances de acuerdos internacionales en materia comercial entre Panamá y el Mercosur.

“¿Qué tiene que ver la Contraloría con este viaje, de asunto exterior y comercial?”, cuestionó.

Vásquez también señaló que el hijo y el hermano de Flores aparecen en la lista de empresarios que acompañan al presidente. Recalcó que, al igual que se ha pretendido normalizar que el hermano del presidente sea embajador en Portugal, se busca ahora dar por aceptable que familiares del Contralor integren una delegación oficial del Gobierno. “Hay que tener cuidado con estas situaciones”, advirtió, al tiempo que sostuvo que el Contralor debe una explicación al país.

Este jueves 28 de agosto, Mulino se reunirá con su homólogo Luiz Inácio “Lula” Da Silva en el Palacio de Planalto, en un encuentro bilateral seguido de una sesión ampliada con autoridades de ambos países. La agenda incluye la firma de acuerdos económicos y el fortalecimiento de la cooperación tras la reciente incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Por su parte, la exdiputada Ana Matilde Gómez, coincidió con Vásquez en que Flores tiene que dar una explicación al país sobre su participación.

"Ni siquiera nuestro sistema democrático de intereses, resiste un viaje del señor CGR en una comitiva gobierno/empresarial; sin una buena explicación previa y posterior. ¿O es que no ven el conflicto de interés en el conteo previo y posterior (auditoría del viaje y resultados)?", posteó.