José Raúl Mulino llega a Brasil en su visita oficial y se reunirá con Lula este jueves

Brasil/El presidente José Raúl Mulino llegó este miércoles a Brasilia para reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita oficial que busca concretar acuerdos económicos, atraer inversión brasileña y afianzar la posición de Panamá en el Mercosur.

El mandatario panameño se reunirá este jueves 28 de agosto con su homólogo en el Palacio de Planalto, en un encuentro bilateral seguido de una sesión ampliada con autoridades de ambos países. La agenda contempla la firma de acuerdos económicos y el fortalecimiento de la cooperación tras la reciente inclusión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Mulino viajó acompañado por cuatro miembros de su gabinete, cuatro diputados de la República y 13 empresarios panameños. La comitiva presidencial arribó a las 4:02 p.m., hora local, a la Base Aérea de Brasilia, donde fue recibida por el coronel Nicolas Silva Mendes, comandante de la base; el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez; y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes.

Como parte de la agenda oficial, el presidente panameño participará también en el Foro Empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe”, donde será el orador principal. En su intervención, Mulino expondrá ante el sector privado brasileño las ventajas competitivas del país en materia logística y de ubicación estratégica.

La visita busca consolidar a Panamá como un destino atractivo para la inversión brasileña y reforzar los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.