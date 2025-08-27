Vigas H: Ministro del MOP, José Luis Andrade, asegura que faltan 32 por recuperar

Santiago, Veraguas/El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó que aún faltan unas 32 vigas por recuperar como parte del proceso de recolección de estas estructuras que originalmente serían utilizadas en reparaciones en el Puente de las Américas.

“Andamos en este proceso porque faltan 32 vigas por recuperar". “Estamos recogiéndolas en los próximos días. En total creo que recuperamos unas o más 102 vigas más una cantidad numerosa de retazos”, señaló Andrade.

El titular del MOP adelantó que cada una de estas piezas tendrá un uso concreto.

Cada una de estas piezas van a ser utilizadas para la reparación y construcción de puentes a nivel nacional en comunidades donde lo requieran. En este periodo mientras yo estoy en el Ministerio de Obras Públicas quiero utilizarlas todas, no quiero que quede ninguna viga por ahí. Y se va a utilizar efectivamente en puentes para las comunidades”, explicó.

El ministro también informó que se encuentra en gira por la provincia de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. En Santiago, realizó un recorrido por la avenida central, donde verificó el desarrollo del proyecto Tapahueco 2, que contempla unos 11 kilómetros de mejoramiento vial.

A inicios de este mes, Ricardo Icaza, secretario general de la institución. Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que ha logrado recuperar cerca del 40% de las 625 vigas H que fueron sustraídas.

Este material, dijo, es utilizado en trabajos de infraestructura en las mismas áreas donde fueron encontrado.

De acuerdo con la entidad, la recuperación de las estructuras metálicas fue posible gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la participación activa de la ciudadanía, que alertó sobre la presencia de estos materiales en diferentes puntos del país.

Del total de vigas sustraídas, las autoridades han recuperado 392 fragmentos de vigas que fueron cortadas y 183 vigas completas, lo que representa cerca del 40% del material robado.

Cabe recordar, que por este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos por peculado agravado a nueve personas en relación con la desaparición de las vigas H. El estado actual del proceso judicial muestra siete personas detenidas, una condenada y otra con medida cautelar diferente.

Con información de Ney Castillo