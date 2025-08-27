Aplican más de 6 mil dosis contra el virus sincitial respiratorio a personas con mayor riesgo

El Minsa explicó que la vacuna contra el VSR ayuda al sistema inmune a producir anticuerpos que protegen contra la enfermedad pulmonar causada por este virus.

Ciudad de Panamá/Al menos 6,201 dosis de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) a mujeres embarazadas (entre las 32 y 36 semanas de gestación) y a los adultos mayores de 60 años han sido aplicadas por el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a nivel nacional.

De acuerdo con la institución, Panamá es el primer país de la región en adquirir y aplicar la vacuna en el sector público, tras el lanzamiento de las jornadas de vacunación desde el pasado 15 de julio y la adquisición de 104,520 dosis.

Itzel de Hewitt, coordinadora del PAI, detalló que entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Minsa, se han aplicado 3,171 dosis a mujeres embarazadas de 32 hasta la semana 36 y a adultos mayores 3,030 dosis.

“Esta vacuna ha recibido la aceptación de estos dos grupos específicos; primero se está protegiendo desde el vientre de la madre a los bebés y a las personas mayores que padecen de enfermedades cardíacas y pulmonares”, indicó Hewitt.

Según informó el PAI, la región de salud donde más dosis se ha aplicado la vacuna contra el VSR en embarazadas es Panamá Metro con 707; seguido de Panamá Oeste con 512; Chiriquí con 441; Bocas del Toro con 236; Veraguas con 208, San Miguelito con 193 y Panamá Este con 187.

En cuanto a las dosis aplicadas a los adultos mayores de 60 años, se encuentran las regiones de Panamá Metro con 674, Colón 360, Chiriquí con 346, Herrera 243, Bocas del Toro con 235, Coclé con 196 y Veraguas con 184.

El Minsa explicó que la vacuna contra el VSR ayuda al sistema inmune a producir anticuerpos que protegen contra la enfermedad pulmonar causada por este virus.

Se hace un llamado especial a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores de 60 años a vacunarse, y prevenir la enfermedad.

Estas vacunas se pueden encontrar en los centros de salud de manera permanente, al igual que otras como el neumococo, influenza y demás vacunas del esquema nacional.

En tanto, los fines de semana se mantienen puestos de vacunación en diferentes puntos del país, que son anunciados en las redes sociales de la institución.

¿Qué es el virus sincitial?

El virus sincitial respiratorio es un virus común que causa infecciones en las vías respiratorias. A menudo provoca síntomas parecidos al resfriado, pero puede ser grave en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que puede provocar bronquiolitis o neumonía.

