Trabajador queda atrapado bajo un ascensor y es rescatado por bomberos en la ciudad de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un trabajador quedó atrapado bajo un ascensor mientras realizaba labores en un edificio de la ciudad de Panamá, lo que generó la movilización del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre quedó atrapado cuando realizaba trabajos de mantenimiento en el área del elevador. Tras varios minutos de labores, personal de los bomberos logró liberar al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Te podría interesar: Aprueban en primer debate proyecto de ley que busca equilibrar estudios y formación deportiva, cultural y artística

Aunque las autoridades no detallaron la identidad del trabajador, se conoció que las heridas sufridas no revestían gravedad. Sin embargo, el incidente mantuvo al hombre bajo el ascensor durante un tiempo prolongado, hasta que finalmente pudo ser rescatado.

Al sitio también acudieron inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), quienes podrían iniciar una investigación para determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente, ya que este se registró durante la jornada laboral.

Testigos confirmaron que, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ya se encontraban en fase de retiro, luego de concluir el rescate y asegurar el área.

Con información de Hellen Concepción.