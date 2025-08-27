Aprueban en primer debate proyecto de ley que busca equilibrar estudios y formación deportiva, cultural y artística

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 104, que propone la creación del Programa de Planificación y Flexibilidad Académica dirigido a estudiantes de alto rendimiento en el ámbito deportivo, cultural y artístico.

La iniciativa busca ofrecer a alumnos de nivel básico, medio y universitario un mecanismo que les permita equilibrar la carga académica con las exigencias propias de la disciplina que practican, ya sea en el deporte, la música, la danza u otras manifestaciones artísticas.

De acuerdo con el documento legislativo, el proyecto contempla la reglamentación de derechos y deberes para los atletas y artistas de alto nivel, con el propósito de garantizar condiciones que faciliten la continuidad de sus estudios sin descuidar su desarrollo profesional en estas áreas.

La diputada Lilia Batista de Guerra, proponente de la ley, señaló que la propuesta recoge “la voz de los jóvenes que se esfuerzan en los salones de música, en la danza y en el deporte, soñando con dejar en alto el nombre de Panamá”. No obstante, advirtió que muchos de ellos enfrentan la difícil decisión de escoger entre continuar sus estudios regulares o dedicarse de lleno a su formación especializada.

“Esta ley es una respuesta concreta a esa realidad que hemos escuchado en los testimonios de atletas, músicos y artistas que necesitan no solo aplausos, sino un acompañamiento real y un respaldo integral”, afirmó Batista. Por su parte, Beatriz Castañet, directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura (MiCultura), calificó la propuesta como un “proyecto noble” que reconoce las dificultades de los estudiantes en etapa de formación.

“No se trata únicamente de seguir una carrera deportiva, sino de entender que se trata de un momento complejo en la vida de los adolescentes, quienes deben responder al sistema educativo regular y, al mismo tiempo, a las exigencias del alto rendimiento”, sostuvo. El proyecto de Ley 104 cuenta con el respaldo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), el Ministerio de Educación (Meduca) y el propio MiCultura