Mitradel presentará ante la Asamblea Nacional proyecto que crea pasantías con incentivo de $450 mensuales

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que crea el Programa de Pasantía, con el objetivo de incentivar la generación de oportunidades laborales en el sector privado, dirigido a jóvenes en formación o con formación académica de nivel medio, universitario, vocacional o técnico, con edades entre 18 y 25 años, o menores de edad que cuenten con título de educación media.

El proyecto establece que cada joven podrá incorporarse a una empresa durante un año para adquirir experiencia laboral. La empresa otorgará un incentivo económico de $450 mensuales, además de un seguro privado.

Esto ha sido producto de un trabajo arduo que acompaña al programa Mi Primer Empleo, el cual no le cuesta al país costo fiscal. Hay empresas que han visto el proyecto con buenos ojos”, señaló la ministra Muñoz.

Aclaró que las empresas no podrán sustituir empleos formales por pasantes y que el número de pasantes dependerá del tamaño de la planilla de cada compañía:

Empresas con hasta 50 trabajadores : podrán incorporar hasta 2 pasantes .

: podrán incorporar hasta . Empresas con 51 a 100 trabajadores : hasta 4 pasantes .

: hasta . Empresas con 200 o más trabajadores: hasta un máximo del 3% de su fuerza laboral.

El programa tendrá carácter voluntario, por lo que podrán participar empresas y entidades no lucrativas, nacionales o internacionales, con sede en la República de Panamá.

La iniciativa aclara que la pasantía no generará relación laboral entre la empresa o entidad participante y el pasante, ni dará lugar a prestaciones sociales propias de un empleo formal. El subsidio recibido por los jóvenes no constituirá salario, por lo que no estará sujeto a deducciones fiscales ni de seguridad social.

Asimismo, se contempla que las empresas o entidades participantes podrán reportar el importe pagado como gasto deducible para efectos fiscales.