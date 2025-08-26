Aprueban en primer debate proyecto que frena la reelección inmediata de rectores de universidades oficiales

Con la aprobación en primer debate el proyecto pasará a la agenda del pleno para que sea discutido en primer y segundo debate.

Panamá/Con seis votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que busca frenar la reelección inmediata de los rectores en las diferentes universidades oficiales del país.

Durante una sesión que se extendió por una hora, participaron rectores, vicerrectores y representantes de la sociedad civil, quienes expresaron sus opiniones sobre la iniciativa.

El diputado Cedeño expuso sus argumentos a favor del proyecto, señalando la necesidad de eliminar la reelección inmediata. Sin embargo, los rectores y vicerrectores cerraron filas en contra, alegando que la propuesta viola la autonomía universitaria, ya que —según sus estatutos— son las propias universidades las que deben decidir la forma de elección de sus autoridades.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, indicó que el estatuto señala que, "si yo como rector quiero modificar la ley, no puedo traer una propuesta a la Asamblea Nacional. Es más, nuestro estatuto establece que si el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, aprueba modificaciones a la ley, estas no pueden llegar directamente a la Asamblea. Primero deben ir a referéndum, donde votan todos los profesores, estudiantes y administrativos. Solo si ese referéndum lo aprueba, entonces la propuesta de ley puede presentarse en la Asamblea”.

Por su parte, Ángela Laguna, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), sostuvo que “nuestro concepto es que cada universidad oficial tiene la capacidad jurídica de establecer los mecanismos que le permitan cumplir sus fines y objetivos. Esa es la postura de la UTP”.

En tanto, Pedro González, vicerrector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), planteó que “estoy aquí no para defender ni oponerme a la reelección, sino para defender la autonomía universitaria, principio esencial de todas las leyes orgánicas de las universidades, que además está consagrado en la Constitución de la República, en los artículos 165, 166 y 169”.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará a la agenda del pleno para que sea discutido en primer y segundo debate.

Con información de María De Gracia.