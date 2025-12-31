Asociación China envía correspondencia oficial para garantizar reconstrucción del monumento

El monumento, según explicó Cheung, fue financiado mayoritariamente por donaciones de la comunidad china local, y no por gobiernos extranjeros, tal como se ha especulado en algunos medios.

Ciudad de Panamá, Panamá/La comunidad china en Panamá continúa a la expectativa de la reconstrucción del monumento del mirador del puente de las Américas, ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, luego de que la alcaldesa de Arraiján [Stefany Dayan Peñalba] decidiera su demolición el sábado 27 de diciembre. La obra original, inaugurada en 2004 para conmemorar los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá, había sido gestionada y financiada principalmente por aportes de miembros de la sociedad china panameña.

Esteban Cheung, vocero y vocal de la Asociación China en Panamá, indicó que hasta el momento no han logrado entablar un diálogo formal con la alcaldesa, y que la comunicación sigue siendo el principal obstáculo para coordinar la reconstrucción. La asociación ha enviado correspondencia a la Presidencia, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando su disposición de colaborar en el proyecto.

El monumento, según explicó Cheung, fue financiado mayoritariamente por donaciones de la comunidad china local, y no por gobiernos extranjeros, tal como se ha especulado en algunos medios. “En la placa de mármol del obelisco se registran aportes desde 100 hasta 1,000 dólares de miembros de la comunidad, evidenciando que este es un patrimonio de Panamá y de su gente”, subrayó.

La concesión original para el mantenimiento del Mirador del puente de las Américas estuvo vigente por 20 años, hasta 2024, año en que la asociación solicitó su renovación y propuso realizar mantenimiento adicional al monumento. Sin embargo, la falta de respuesta oportuna por parte de la municipalidad llevó finalmente a la demolición del sitio, lo que generó rechazo dentro de la comunidad china y de diversos sectores de la sociedad panameña.

Cheung destacó también el respaldo de la ciudadanía en general: “El apoyo que hemos recibido demuestra que esto no es solo un tema de la comunidad china, sino un patrimonio cultural de Panamá, que representa la diversidad y el multiculturalismo del país”.

Respecto al diseño de la reconstrucción, aún no se ha definido si se mantendrá igual al original o se harán modificaciones, aunque la comunidad espera que el monumento se reconstruya en el mismo sitio histórico, conservando su significado original.

Finalmente, la Asociación China confía en que durante 2026 se establecerán las mesas de negociación necesarias con todas las entidades involucradas, incluyendo la alcaldía y los ministerios competentes, para concretar la reconstrucción de un símbolo histórico que reconoce la contribución de los chinos en la construcción del ferrocarril interoceánico y del canal de Panamá.