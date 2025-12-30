Arraiján, Panamá Oeste/Sin la presencia de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ni de sus subalternos, se desarrolló la última sesión del año del Concejo Municipal de ese distrito.

Durante la sesión, la presidenta del Consejo Municipal, Luzdenia Oliver, dejó claro que ni el Concejo ni la comunidad estaban informados sobre la demolición del monumento conmemorativo de los 150 años de la presencia china en Panamá. Según explicó, la alcaldesa les indicó vía telefónica que la resolución mediante la cual se creó el monumento no fue renovada.