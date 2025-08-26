Tribunal Electoral advierte: reducción presupuestaria afecta producción de cédulas de identidad personal

Durante la sustentación presupuestaria se conoció que, con recursos del Estado, el Tribunal Electoral (TE) cubre seguros de bienes personales a sus colaboradores.

Panamá/El presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, advirtió que el recorte presupuestario recomendado para el 2026 pone en riesgo la capacidad de la institución para producir documentos de identidad personal y el sistema informático de la entidad.

Arellano detalló que el TE solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un total de $148,144,126, pero la recomendación fue de $112,648,233, lo que representa una reducción de unos $35 millones. Según explicó, este ajuste afectaría varios renglones esenciales de funcionamiento.

Entre los compromisos que podrían verse comprometidos, mencionó:

Contratos de continuidad , como el arrendamiento de espacio físico para los quioscos de autoservicio ( $2,154,306 ).

, como el arrendamiento de espacio físico para los quioscos de autoservicio ( ). Servicios Comerciales y Financieros: tecnología Y segundad informática Adquisición y renovación de licencias de ciberseguridad y el wallet digital) y gastos de seguro por ($17,775,221.00)

Mantenimiento y Reparación Para el mantenimiento de maquinarias. equipos y soportes informáticos ($2, 563,540.00)

Servicios básicos , en particular el contrato de la red interna de comunicación institucional ( $1,096,187 ).

, en particular el contrato de la red interna de comunicación institucional ( ). Información y publicidad , correspondientes a campañas de divulgación de los servicios que ofrece la entidad en medios digitales y tradicionales ( $1,313,962 ).

, correspondientes a campañas de divulgación de los servicios que ofrece la entidad en medios digitales y tradicionales ( ). Producción de documentos de identidad, que requeriría alrededor de $814,830.

En materia de inversión, el magistrado presidente destacó que también se verían impactados proyectos de continuidad y nuevas obras en las regionales, incluyendo la de Veraguas.

Con el recorte estamos limitados en el ejercicio que por Constitución y por ley tiene el Tribunal Electoral", dijo el magistrado Luis Guerra.

Vehículos de funcionarios del TE: la entidad cubre dos cuotas del seguro

Durante la sustentación presupuestaria se conoció que, con recursos del Estado, el Tribunal Electoral (TE) cubre seguros de bienes personales a sus colaboradores. En el caso de los automóviles, la institución realiza dos pagos del seguro de auto personal de los funcionarios.

El magistrado Alfredo Juncá justificó esta medida al señalar que los funcionarios del TE trabajan más allá de la jornada regular y que la institución no puede reconocerles salarialmente todo lo que se merecen. “Lo hacemos a través del salario emocional: CAIPI, productos más baratos en ferias, copago del seguro de auto, entre otros beneficios”, explicó.

Sin embargo, la diputada Janine Prado cuestionó la práctica, señalando que se trata de un tipo de privilegio para los funcionarios del TE. Sin embargo, el magistrado Luis Guerra refutó y señaló que no se trata de "privilegios".

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional inició este martes 26 de agosto el segundo día de vistas presupuestarias.

En la agenda figuran cinco instituciones, a parte del Tribunal Electoral (TE), el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.