Desempleo, desvalorización del dólar e incertidumbre económica: las alertas que deja el cierre de 2025

Aunque ha sido un pilar de estabilidad para Panamá y un atractivo para la inversión extranjera, en 2025 el dólar registró una desvalorización cercana al 10 %, impulsada por el alto endeudamiento y el déficit fiscal de Estados Unidos.

Ciudad de Panamá/Al cierre de 2025, el economista Ernesto Bazán ofreció un análisis amplio sobre el comportamiento de la economía panameña, marcada por tensiones geopolíticas, el impacto del dólar, el panorama de las tasas de interés y los retos internos que deberá enfrentar el país en 2026 para reactivar el empleo y la inversión.

Bazán advirtió que Panamá no ha sido ajena a los efectos de la creciente tensión entre Estados Unidos y China, situación que cobra especial relevancia debido a la ubicación geográfica estratégica del país. Explicó que, si bien esta condición ha sido históricamente una ventaja para el comercio y la inversión, en un contexto de disputas geopolíticas coloca al país “en el ojo de la tormenta”, aumentando la incertidumbre y afectando la confianza de los inversionistas.

“Las tensiones que hay entre Estados Unidos y China son más fuertes de lo que se ve y de lo que parece”, señaló, al advertir que este escenario podría intensificarse en 2026, elevando los riesgos para economías como la panameña.

Sobre las amenazas por aumento de aranceles, el economista explicó que estas medidas se han convertido más en una herramienta de negociación geopolítica que en un instrumento de gestión macroeconómica, afectando no solo a América Latina, sino también a la propia economía estadounidense. Destacó que Estados Unidos cerró el año con una tasa de desempleo de 4.6 %, la más alta desde la pandemia, reflejo —según indicó— de decisiones que han encarecido los productos y reducido la demanda.

"Mi impresión es que para el año 2026 va a continuar siendo un instrumento de negociación geopolítica, no solamente en Estados Unidos, sino que también hemos visto que China también está usando ahora, digamos, este, el mecanismo de aranceles para tratar de sacar algunos beneficios en estas negociaciones geopolíticas que se dan en el mundo", indicó.

Desvalorización del dólar

En cuanto al dólar, Bazán subrayó que, aunque ha sido un pilar de estabilidad para Panamá y un atractivo para la inversión extranjera, en 2025 registró una desvalorización cercana al 10 %, impulsada por el alto endeudamiento y el déficit fiscal de Estados Unidos. Este fenómeno, explicó, tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los panameños, aun cuando las cifras oficiales de inflación se mantengan bajas.

“El dólar se ha desvalorizado 10 % durante este año 2025”, afirmó, al señalar que esto se traduce en que hoy los ciudadanos pueden comprar menos con el mismo ingreso, especialmente en un país altamente dependiente de las importaciones.

"Sin embargo, cuando vemos la inflación oficial en Panamá, el año pasado la inflación fue el año 2024 -0.2% y de enero a noviembre la inflación acumulada de 11 meses ha sido 0.2%. Entonces uno dice, bueno, las cifras oficiales dicen que no hay inflación, pero el panameño de a pie siente que las cosas suben de precio y que todo está caro", explicó.

Intereses

Respecto a las tasas de interés, Bazán indicó que a nivel internacional existe la expectativa de nuevas reducciones hacia finales de 2026, dependiendo de las decisiones que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos tras el cambio de su dirección en mayo. No obstante, detalló que en el mercado bancario panameño el comportamiento podría ser distinto, ya que las tasas locales no dependen directamente del mercado internacional y podrían incluso aumentar, debido a los costos operativos y de inversión de la banca.

"Nosotros como país, el sistema de los bancos de licencia general en Panamá no se financia con capital de fuera, se financian con ahorros de empresas panameñas y de ciudadanos panameños y la mayor parte de ese fondeo, de ese financiamiento que tiene la banca panameña, viene de depósitos a plazo que son estables y cuya tasa de interés no varía", aclaró.

Expectativas

Al referirse a las expectativas económicas para 2026, el economista enfatizó que el principal desafío del país no es el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino la generación de empleo y la reducción de la informalidad. Advirtió que la tasa de desempleo podría haber superado el 10 %, en ausencia de datos oficiales actualizados por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, y que la caída de la inversión extranjera directa, que pasó de 13 % a cerca de 4 %, refleja una pérdida de confianza.

“Todo comienza con el empleo”, remarcó, al explicar que sin inversión privada sostenida no habrá una reactivación real del ingreso en los hogares.

Bazán planteó una serie de recomendaciones para recuperar la confianza: mayor responsabilidad fiscal, reducción del gasto público, reglas claras y estables, cumplimiento de las normas vigentes y la atención de temas sensibles como el conflicto minero, que —advirtió— mantiene una tensión latente en el país, de cara a los anuncios del presidente José Raúl Mulino el próximo 2 de enero.

