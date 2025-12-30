Mulino oficializa cambios en el Tribunal de Contrataciones Públicas designando tres magistrados

Panamá/Tres nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas fueron designados por el presidente José Raúl Mulino.

Los nombramientos fueron oficializados mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial N.° 30434, correspondiente a este martes 30 de diciembre. Las designaciones incluyen a Ricardo Adolfo Landero como magistrado principal, a Zaira Edilma Santamaría Aguilar de Latorraca también como magistrada principal, y a Rosa Isabel Recarey Rodríguez como magistrada suplente.

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, creado mediante la Ley 22 de 27 de junio de 2006, es el órgano encargado de resolver los conflictos relacionados con los procesos de licitaciones y compras estatales.

Ricardo Landero asumirá el cargo de magistrado principal hasta el 28 de diciembre de 2028, en reemplazo de Martín Wilson, cuyo período culminó el 28 de diciembre de 2023. Landero se desempeñó previamente como viceministro del Ministerio de Desarrollo Social durante la actual administración, cargo al que renunció en mayo pasado.

Por su parte, Zaira Santamaría de Latorraca ejercerá como magistrada principal hasta el 28 de diciembre de 2029, sustituyendo a Luis Murillo, cuyo período venció el 28 de diciembre de 2024. Su magistrada suplente será Rosa Isabel Recarey Rodríguez.

Santamaría de Latorraca fue designada en 2010, durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, dicha designación fue rechazada en su momento.

Además, es madre de Sherina Michela Latorraca Santamaría, quien enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que falleció un menor de edad y su madre resultó con lesiones graves. El caso fue conocido por la jurisdicción de niñez y adolescencia, que absolvió a la imputada, una decisión que en su momento generó un amplio debate público.