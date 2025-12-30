Snowland Panamá acumula varias denuncias, investigación continúa en curso

La institución recomendó a la empresa responsable cumplir con la devolución del dinero, tal como fue anunciado en sus plataformas, lo que podría ser considerado un atenuante al momento de aplicar posibles sanciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) confirmó la recepción de denuncias formales por presunta publicidad engañosa relacionadas con la llamada experiencia Snowland Panamá, un evento que prometía a sus clientes recrear una vivencia similar a la nieve, pero que fue cancelado, generando malestar entre los consumidores.

De acuerdo con Saúl Jaramillo, director de Protección al Consumidor de Acodeco, hasta el momento la institución ha recibido ocho denuncias, mientras que 13 personas han acudido a la entidad para informarse sobre cómo presentar sus quejas, de las cuales cuatro ya fueron formalizadas dentro del proceso administrativo en curso.

Las denuncias motivaron el inicio de una investigación que arrancó el 24 de diciembre, cuando personal de Acodeco realizó una inspección en el local, entrevistas a los responsables y recopilación de evidencias, incluyendo material publicitario difundido en redes sociales y plataformas digitales.

Según la entidad, la publicidad del evento habría utilizado imágenes generadas con inteligencia artificial, las cuales no reflejaban fielmente el producto o servicio que se iba a ofrecer. Acodeco explicó que este tipo de prácticas encajan dentro de lo que la Ley 45 de 2007 define como publicidad engañosa, al inducir a error o confusión mediante información exagerada, incompleta o falsa.

“Cualquier publicidad que no sea cónsona con la realidad del producto ofrecido puede ser sancionada, independientemente de la tecnología utilizada para su promoción”, señaló Jaramillo, al recalcar que la normativa vigente ya contempla este tipo de situaciones.

La investigación administrativa continúa en curso, mientras Acodeco exhorta a los consumidores afectados a formalizar sus denuncias y recuerda que la entidad mantiene abiertos sus canales para la defensa de los derechos de los usuarios frente a prácticas comerciales engañosas.

Acodeco indicó que una de las principales preocupaciones detectadas durante el proceso es la afectación directa a los consumidores que adquirieron boletos y quedaron a la espera de una experiencia que no se concretó. Por ello, la institución recomendó a la empresa responsable cumplir con la devolución del dinero, tal como fue anunciado en sus plataformas, lo que podría ser considerado un atenuante al momento de aplicar posibles sanciones.

El pasado 26 de diciembre, la cuenta de Instagram que se hizo viral por promocionar el "primer parque de nieve artificial en Panamá" como una experiencia que incluía actividades de tubing, esquí, nieve volando, túneles de luces y hasta una zona temática para fotos, emitió un comunicado en el que informa sobre la cancelación definitiva del evento tras múltiples denuncias por supuesta estafa y publicidad engañosa en redes sociales.

Puedes escuchar la entrevista completa aquí: