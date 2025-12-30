Ministerio de Educación realizará inversión de $150 millones en infraestructura escolar para 2026

El Meduca mantiene 167 proyectos en ejecución a nivel nacional, entre ellos 36 que se encuentran en proceso de acto público, además de otros en etapa de confección de planos y prediseños.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) avanza en un ambicioso plan de infraestructura escolar que contempla una inversión de 150 millones de dólares para 2026, con el objetivo de responder a las necesidades acumuladas en planteles educativos de todo el país, incluidos Panamá Oeste, Panamá Este, áreas urbanas, rurales y comarcas.

La directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Meduca, María Pineda, informó que durante la actual gestión se han logrado entregar 45 centros educativos que permanecían abandonados desde hace ocho, nueve y hasta diez años, muchos de ellos sin vigencia contractual. Explicó que, tras múltiples reuniones con las empresas responsables, fue posible culminar obras que habían quedado paralizadas por años.

De forma paralela, el Meduca mantiene 167 proyectos en ejecución a nivel nacional, entre ellos 36 que se encuentran en proceso de acto público, además de otros en etapa de confección de planos y prediseños.

Dentro de los proyectos nuevos, la funcionaria mencionó escuelas largamente esperadas en Panamá Oeste y Panamá Este, como Hacienda Santa Cecilia y Puerto del Mar, así como una nueva escuela en el sector conocido como el corredor de Los Pobres.

En cuanto a la rehabilitación de centros emblemáticos, detalló que están contempladas intervenciones en el Instituto José Dolores Moscote, el colegio José Ramón Cantera, el Colegio Monseñor Francisco Beckmann, en Panamá Oeste, en la comarca Ngäbe Buglé, entre otros sectores.

Pineda explicó que uno de los principales retos para avanzar con estos proyectos son las condiciones técnicas de los terrenos, como pendientes pronunciadas o suelos rocosos, además de los procesos de impugnación en los actos públicos, que retrasan las adjudicaciones, como el caso de la escuela Gran Bretaña en Panamá Este.

"Entonces, obviamente, eso nos atrasa un poco el proceso de dar respuesta a los centros educativos", afirmó.

La funcionaria señaló que el desarrollo de cada proyecto implica evaluaciones técnicas rigurosas, estudios de suelo y de estructuras, así como la coordinación con el área académica para definir la cantidad de aulas, laboratorios y espacios necesarios antes de establecer los costos y llevar las obras a licitación.

En materia de mantenimiento, indicó que el trabajo ha sido constante durante todo el año, con alrededor de 3,900 intervenciones realizadas en centros educativos a nivel nacional, enfocadas principalmente en techos, plomería, electricidad y pintura.

En este punto, lamentó que parte de los recursos deban destinarse nuevamente a reparaciones causadas por el mal uso de las instalaciones.

"La falta de conciencia, el sentido de pertenencia que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Se encuentran todo tipo de basuras, de situaciones que de verdad son lamentables y que hay escuelas que recién se inauguran y se encuentran todo tipo de situaciones que no deberían pasar", expresó, al advertir que estos daños obligan a redirigir fondos que podrían utilizarse en nuevos proyectos.

Por otro lado, Pineda adelantó que el colegio José Ramón Cantera deberá entrar en acto público a finales de enero, mientras que otros planteles como el Isabel Herrera Obaldía y el José Dolores Moscote serán objeto de rehabilitación integral, incluyendo procesos de demolición y reconstrucción.

Resaltó que las comarcas también forman parte prioritaria del plan, con unos 20 proyectos en desarrollo y 13 centros educativos ya entregados, reiterando que el Meduca busca reducir las brechas históricas en infraestructura escolar.

