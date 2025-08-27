Bajos niveles de precipitaciones ponen en riesgo cultivos de arroz y maíz en varias provincias

Coclé/Agricultores de distintas provincias advirtieron que los bajos niveles de precipitación durante los últimos meses amenazan con comprometer el desarrollo normal de las siembras y, en consecuencia, el abastecimiento nacional. La poca lluvia está afectando a productos de arroz y maíz, dos de los principales granos de consumo en Panamá.

En distritos considerados estratégicos para la producción agrícola, los suelos ya muestran un déficit de humedad que limita el crecimiento de las plantaciones. Algunos productores han alertado que, de no registrarse lluvias constantes en las próximas semanas, el rendimiento de las cosechas podría reducirse de manera significativa, generando pérdidas económicas para el sector y afectando la oferta en los mercados locales.

El impacto de los bajos niveles de lluvias no solo preocupa por las pérdidas directas en los campos, sino también por sus repercusiones en la seguridad alimentaria del país. Tanto el arroz como el maíz forman parte fundamental de la dieta de los panameños, y un descenso en la producción interna obligaría a incrementar las importaciones, encareciendo los precios para el consumidor final.

Expertos y gremios agrícolas han reiterado la necesidad de fortalecer sistemas de riego, planes de almacenamiento de agua y estrategias de adaptación al cambio climático, medidas que permitan a los productores enfrentar temporadas secas cada vez más intensas y prolongadas.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), por su parte, mantiene un monitoreo constante en las zonas de mayor afectación, aunque los agricultores insisten en que las soluciones deben implementarse con rapidez para evitar un escenario crítico durante el cierre del año.

Con los efectos de la sequía en aumento, el llamado de los productores es claro: si no se adoptan medidas urgentes, la próxima cosecha de arroz y maíz podría ser una de las más bajas en los últimos años.

Con información de Nathalie Reyes