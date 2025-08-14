Productores de arroz de Coclé advierten que la oferta local podría bajar considerablemente

Debido a los altos costos de producción, las variaciones climáticas y el precio en el mercado de este rubro, los productores de esta región podrían dejar de sembrar aproximadamente un 20% de arroz.

La Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Coclé solicitó al gobierno un inventario real que esté presente en las entidades agropecuarias y productores a final de año con el objetivo de conocer con exactitud cuánto se tiene que importar, ante la incertidumbre del sector por la situación actual.

Según indicó Alfredo Bethancourt, vocero de la organización, la oferta de los productores podría bajar considerablemente, siendo una de las razones "los problemas financieros que han tenido los productores", pero "también se acentúa la sequía que está golpeando ya casi hace 1 mes el área de Coclé".

Agregó que quienes no cuentan con sistema de riesgo "definitivamente van a bajar su producción por efecto del clima, de manera que la oferta que van a presentar los productores va a ser muy baja este año a nivel de todo el país".

por lo que están solicitando al Gobierno Nacional estrategias más concretas con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria del país.

Información de Nathalie Reyes

