Detectan más de 200 criaderos de mosquitos y excremento de ratas en el IPT de Capira

La semana pasada el plantel restableció las clases tras corregir los problemas, sin embargo, según datos del Ministerio de Educación, en Panamá Oeste aproximadamente 33 estudiantes y tres docentes registraron cuadros de alergias, dolor de cabeza, entre otros síntomas.

Panamá Oeste/Tras una nueva inspección en el Instituto Profesional y Técnico de Capira, fueron detectados altos niveles de suciedad, más de 230 criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, acumulación de excremento de ratas, presencia de murciélagos y polillas nocturnas.

La inspección se llevó a cabo tras reportarse nuevos cuadros de alergias entre estudiantes y docentes, luego del retorno al centro educativo.

Dilma Vega, jefa de Salud Pública del Ministerio de Salud, detalló que el Ministerio de Salud no está siguiendo los protocolos de limpieza de manera adecuada y, en caso de reincidir, podría ser sancionado.

"Encontramos nuevamente múltiples criaderos de mosquitos, y tenemos también la situación de las limpiezas del tanque séptico y demás, así que hacemos el llamado al Meduca para que estas medidas se tomen en cuenta lo más pronto posible", afirmó Vega.

Se espera que en los próximos días se restablezcan las clases en este centro educativo que viene enfrentando problemas de contaminación ambiental desde abril, cuando el Departamento de Saneamiento Ambiental realizó pruebas en el agua del plantel y detectó la presencia de organismos coliformes, indicando una contaminación del suministro. El colegio, con más de 50 años de antigüedad, obtiene agua de pozos y no cuenta con conexión con agua potable, lo que podría haber contribuido al problema.

Información de Yiniva Caballero