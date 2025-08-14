Empresas interesadas en recolección de basura realizan recorrido en puntos críticos de San Miguelito

El pliego de cargos de esta licitación está publicado en Panama Compra y establece que la empresa adjudicada deberá implementar un sistema moderno.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía del distrito de San Miguelito realizó un recorrido por varios puntos críticos con al menos 15 empresas que hasta el momento han mostrado interés en participar de la licitación para la recolección, procesamiento y también reciclado de los desechos que se generan en este distrito.

El recorrido inició aproximadamente a las 9:00 a.m. y se conocieron los lugares con situación compleja para la recolección, donde los representantes de las diferentes empresas pudieron realizar algunas preguntas en cuanto al trabajo que le corresponderá hacer a la empresa que obtenga la licitación y que empiece a prestar el servicio a partir del mes de enero.

Yasmina Rojas, directora de Gestión Ambiental de la Alcaldía, explicó que en la licitación se plantea la innovación tecnológica para darle cobertura y participación también a la comunidad, en donde se contempla el uso de aplicaciones para la comunidad, en donde se podrán ver rutas de recolección, incidencias si es necesario reportar.

"Sin embargo, en el tema técnico de equipo, también se han incorporado equipos diferenciados para las características de las comunidades. Es decir, que la empresa puede proponer los equipos que son óptimos para brindar el servicio. Además, también de una renovación de toda la flota", subrayó.

El pliego de cargos de esta licitación está publicado en Panama Compra y establece que la empresa adjudicada deberá implementar un sistema moderno, eficiente y sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar el manejo de los residuos en todo el distrito.

El precio de referencia del contrato a 20 años es de 315 millones 217 mil 728 dólares. Las propuestas deberán presentarse el 15 de septiembre hasta las 11:00 a.m. de manera electrónica; la apertura de sobres está programada un minuto después, a las 11:01 a.m., y se espera que la contratación se realice para finales de noviembre de este 2025.

Información de Jorge Quirós