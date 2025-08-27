Exfuncionarios de Los Santos enfrentan audiencias por presunto millonario peculado en juntas comunales

Los Santos/Al menos ocho exfuncionarios están siendo procesados por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, en un caso que involucra fondos superiores a los 2.1 millones de dólares asignados a distintas juntas comunales y programas sociales.

Entre las comunidades bajo investigación se encuentra la Junta Comunal de El Carate, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. En este caso específico, se cuestiona el uso de 454,184.30 dólares que fueron manejados durante la pasada administración. El extesorero de dicha Junta Comunal permanece detenido mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

La actual administración de Carate había señalado, al inicio de su gestión, que recibió bienes y recursos en condiciones irregulares, lo que más tarde dio paso a las indagaciones oficiales. Ahora, dicha entidad forma parte del proceso que abarca la administración pasada, correspondiente al periodo de 2019 a 2024.

De acuerdo con el Ministerio Público, las aprehensiones se dieron en operativos simultáneos en comunidades de las provincias de Los Santos, Coclé, Colón y Panamá Oeste. Las autoridades sostienen que la lesión patrimonial al Estado supera los dos millones de dólares, fondos que fueron destinados a proyectos comunitarios, pero cuya ejecución carece de la debida sustentación.

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, que advirtió inconsistencias en el manejo de los recursos públicos asignados a las juntas comunales.

Con información de Eduardo Javier Vega.