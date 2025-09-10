Mulino elogia esfuerzos de los ganadores del oro en la Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica

En el encuentro, Mulino se comprometió a seguir apoyando a entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en su estrategia de gobierno para impulsar el desarrollo del país a través de la ciencia y la tecnología.

Los jóvenes estudiantes que representaron a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) realizada en Brasil, y que obtuvieron medallas de oro, fueron recibidos por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.

Acompañados del secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, los jóvenes Goten Loaiza, Ulises Peña, Toni Zhu, Jahir Zurdo y Valentina Rincón fueron elogiados por el mandatario por su destacable participación en el evento científico y tecnológico, en donde, además del oro, obtuvieron las preseas de plata, bronce y una mención honorífica.

Luego de estrechar la mano de cada estudiante, el mandatario expresó: “Ustedes son el futuro de este país. Los felicito porque hoy no sé cuántos muchachos de su edad se interesan por la ciencia y la tecnología, pero ustedes lo hacen. Son cosas que el país está necesitando”.

Detalló a los jóvenes que muy pronto en Panamá se instalarán empresas de semiconductores y tecnológicas, que van a significar el antes y el después en el país, empresas de tecnología.

“El que no tiene estas habilidades, simplemente le va a pasar la vida por encima. Felicito a sus maestros y a sus padres; echen para adelante”, subrayó.

En el encuentro, Mulino se comprometió a seguir apoyando a entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en su estrategia de gobierno para impulsar el desarrollo del país a través de la ciencia y la tecnología.

Resultados de la OLAA

Durante estas olimpiadas, que se desarrollaron del 31 de agosto al 5 de septiembre en Río de Janeiro, en su versión XVII, Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, obtuvo medalla de oro; Goten Loaiza, del Colegio Bilingüe de Panamá, la medalla de plata; Ulises Peña, del Instituto Fermín Naudeau, y Jahir Zurdo, de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, lograron medallas de bronce, y Valentina Rincón Mayorga, del Instituto Episcopal San Cristóbal, recibió una mención honorífica. Todos los estudiantes cursan el undécimo grado y obtuvieron los mayores puntajes en la OliPaCE 2025, organizada por la Senacyt con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, en el mes de junio.

La OLAA 2025, que se desarrolló en Río de Janeiro en su XVII versión, del 31 de agosto al 5 de septiembre, reunió a representantes de 19 países y contó con la participación de los estudiantes más destacados en el campo de la física, la astronomía y la cohetería, tras obtener los puntajes más altos en sus competencias nacionales relacionadas con estas disciplinas.

Durante las pruebas de física, matemáticas, astrofísica y observación astronómica, y en la construcción de cohetes de agua y aire, los estudiantes panameños compitieron entre sí y con representantes de otras naciones de Latinoamérica.

Estas olimpiadas se originaron en Montevideo en el año 2008, y tuvo su primera edición en Brasil en el año 2009, con motivo de las celebraciones por el Año Internacional de la Astronomía 2009. Desde entonces, se realiza cada año en diferentes países latinoamericanos, reuniendo a los estudiantes seleccionados por cada país.

Desde 2018 Panamá participa en la OLAA. La primera medalla de bronce la obtuvo Patricia Chong, en Paraguay 2018. La medalla de plata, Edwin Solís, en México 2019; y ahora medalla de oro alcanzada por Toni Zhu. De esta manera, el país suma un total de 15 menciones de honor, 16 medallas de bronce, seis de plata y una de oro.

Al acto realizado en el Salón Amarillo también asistieron María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la Senacyt; Arturo Pinilla, jefe del Departamento de Capacidades de Ciencia y Tecnología de la Senacyt, y Kevin Amaya, capacitador de la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE).