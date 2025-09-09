Mulino sanciona modificaciones a ley de interés preferencial

Ciudad de Panamá/En Consejo de Gabinete, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481, que modifica artículos del régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios, que destaca la entrada en vigencia el próximo mes de enero y el alcance del subsidio estatal, importantes elementos para impulsar el sector inmobiliario y el desarrollo económico.

El anuncio lo ofreció –en conferencia de prensa– el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien resaltó que la modificación abarca el subsidio para viviendas de 80 mil a 120 mil dólares, con una vigencia de 7 años y su tasa máxima al 4 por ciento.

“Tienen mayor cobertura en el subsidio y en el tiempo, aumentándole los años de cobertura y el subsidio de estas hipotecas”, añadió Jované.

Explicó que, a partir de la entrada en vigencia, el subsidio estatal se otorgará de conformidad con los tramos preferenciales, dependiendo del precio de compra de la vivienda y su ubicación, para lo cual se considerará la Región 1, las viviendas ubicadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y la Región 2, las viviendas ubicadas en la provincia de Colón y el resto del país, con una tasa subsidiada máxima de 4%, por un plazo de siete años no renovable.

La Ley 481, de 9 de septiembre de 2025, modifica artículos de la Ley 468 de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.