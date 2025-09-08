Ley de interés preferencial: Asamblea aprueba en tercer debate cambios para hipotecas en Panamá

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes en tercer debate el proyecto de ley 341, que modifica disposiciones de la Ley 468 de 2025.

Fueron 46 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

Esta propuesta busca activar para el próximo año la Ley 468, que se encuentra suspendida hasta el próximo 31 de diciembre, el cual establece la reducción de las tasas subsidiadas para préstamos hipotecarios de viviendas con montos entre $80,000 y $120,000 en todas las regiones del país, con una tasa máxima subsidiada para todas las regiones del 4%, con una duración del beneficio del subsidio preferencial de 7 años.

Como recordarán, la Ley 468 de 2025 se encuentra suspendida, luego de que los bancos atacaran el artículo 12 de la propuesta. Por ello, se aprobó la Ley 472, que suspendió temporalmente la entrada en vigencia de la norma en mención y que restableció el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios contemplado en la Ley 3 de 1985 hasta el 31 de diciembre de este año.

Información en desarrollo.