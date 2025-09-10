Gobierno y Colegio de Notarios acuerdan crear mesa técnica para reglamentar la función notarial en Panamá

Se busca que Panamá avance en materia notarial frente a otros países de la región, donde ya existen marcos legales sólidos y especializados.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno (Mingob), en conjunto con el Colegio de Notarios de Panamá, establecerá una mesa técnica con el objetivo de trabajar en la reglamentación de la normativa que actualmente rige la labor de los notarios en el país. Este acuerdo se concretó durante una reunión entre la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y representantes del gremio notarial.

Durante el encuentro, los notarios expresaron su preocupación por la falta de una legislación específica que regule su ejercicio profesional y plantearon la necesidad de corregir situaciones que, según indicaron, están comprometiendo la fe pública en los servicios notariales.

“Funcionamos en base a un título que hay en el Código Civil de la República de Panamá, que hace referencia a cuáles son las funciones notariales y al Código Administrativo”, explicó Anayansy Jované, notaría Undécima del Circuito de Panamá y presidenta del Colegio de Notarios.

Jované subrayó la urgencia de establecer un marco legal claro que norme el accionar notarial, mejore la transparencia y eleve los estándares del país en esta materia.

Por su parte, la ministra Montalvo coincidió en la importancia de modernizar el sistema y propuso que esta mesa técnica también incluya a representantes de la Asamblea Nacional, con miras a elaborar un proyecto de ley consensuado.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar que la función notarial se ejerza con apego a la legalidad, reforzando la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Además, se busca que Panamá avance en materia notarial frente a otros países de la región, donde ya existen marcos legales sólidos y especializados.

Desde el Colegio de Notarios, la disposición es clara: todos sus miembros respaldan la creación de una ley que no solo les brinde respaldo institucional, sino que también dignifique y profesionalice aún más su labor.