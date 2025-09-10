Panamá apunta a exportar servicios digitales y creativos como nueva ruta de crecimiento

En este proceso, Panamá ha tomado como referencia a República Dominicana, nación que ha logrado consolidar su industria cinematográfica y que ahora recibe consultas panameñas sobre sus modelos de éxito.

ciudad de panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó una estrategia para posicionar a Panamá como exportador de servicios modernos, que incluyen la economía naranja, telecomunicaciones, seguros, servicios financieros, videojuegos, industria cinematográfica y eSports.

Según Moltó, el país tiene el potencial de diversificar su plataforma de servicios tradicionales hacia actividades tecnológicas y creativas que se pueden transar digitalmente. En este proceso, Panamá ha tomado como referencia a República Dominicana, nación que ha logrado consolidar su industria cinematográfica y que ahora recibe consultas panameñas sobre sus modelos de éxito.

“Panamá es un gran país de servicios, tenemos grandes exportadores, pero no producimos tanto. En servicios modernos tenemos mucho espacio para crecer”, sostuvo el ministro durante el lanzamiento de la estrategia.

Te puede interesar: Chiquita Panamá: Ministro Moltó anuncia publicación del memorando y retorno antes de 45 días

En el mismo evento, Moltó también aclaró que el memorándum de entendimiento entre el Gobierno y la empresa Chiquita Panamá aún no puede publicarse en Gaceta Oficial, ya que primero debe ser refrendado por la Contraloría General. El acuerdo contempla la reactivación económica en la provincia de Bocas del Toro, la contratación de personal y un plan de responsabilidad social comunitaria por parte de la empresa.

Además, aseguró que Chiquita Panamá implementará un plan “agresivo” de responsabilidad social en áreas como educación y proyectos comunitarios.

“Creo que es un ganar-ganar para el país y debemos aprender de nuestros errores para que esto no nos vuelva a suceder”, expresó el ministro, al referirse al proceso pendiente en la Contraloría, trámite que —según dijo— ya se envió para revisión.

Información de Jorge Quiróz